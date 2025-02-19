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Posted 19 февраля, 14:29

Published 19 февраля, 14:29

Modified 19 февраля, 19:15

Updated 19 февраля, 19:15

Уфимскому авиазаводу нужны более 3000 сотрудников

Столетний уфимский завод поднял зарплаты выше ₽100`000

19 февраля 2025, 14:29
Фото: Администрация Уфы.

Уфимскому авиазаводу нужны более 3000 сотрудников

На уфимском моторостроительном производственном объединении (ОДК-УМПО) зафиксирован значительный рост зарплат, сообщает в среду, 19 февраля, администрация города.

В преддверии своего векового юбилея уфимское ПАО «ОДК-УМПО», крупный разработчик и производитель газотурбинных двигателей, столкнулось с необходимостью привлечения большого количества новых сотрудников. На декабрь 2024 года предприятию требовалось 3 430 специалистов. Что интересно, для решения кадровой проблемы завод решил использовать довольно эффективный инструмент — повышение заработной платы. И, судя по предлагаемым цифрам, довольно ощутимое.

Так, станочники широкого профиля могут рассчитывать на заработок в районе ₽129`000, операторы станков с ЧПУ — около ₽124`000, а слесари механосборочных работ — около ₽126`000. Зарплаты токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и сверловщиков колеблются в диапазоне от ₽109`000 до ₽129`000. Самые высокие зарплаты, судя по данным, у наладчиков — до ₽149`000. Исключение составляют контролеры станочных и слесарных работ, которым предлагают около ₽66`000.

Дубай и Китай за копейки манят уфимцев
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Как ранее сообщал Mkset, соискателей из Республики Башкортостан всё чаще зовут на работу с переездом в другое государство.

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