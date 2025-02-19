Столетний уфимский завод поднял зарплаты выше ₽100`000

Posted 19 февраля, 14:29
Published 19 февраля, 14:29
Modified 19 февраля, 19:15
Updated 19 февраля, 19:15
В преддверии своего векового юбилея уфимское ПАО «ОДК-УМПО», крупный разработчик и производитель газотурбинных двигателей, столкнулось с необходимостью привлечения большого количества новых сотрудников. На декабрь 2024 года предприятию требовалось 3 430 специалистов. Что интересно, для решения кадровой проблемы завод решил использовать довольно эффективный инструмент — повышение заработной платы. И, судя по предлагаемым цифрам, довольно ощутимое.
Так, станочники широкого профиля могут рассчитывать на заработок в районе ₽129`000, операторы станков с ЧПУ — около ₽124`000, а слесари механосборочных работ — около ₽126`000. Зарплаты токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и сверловщиков колеблются в диапазоне от ₽109`000 до ₽129`000. Самые высокие зарплаты, судя по данным, у наладчиков — до ₽149`000. Исключение составляют контролеры станочных и слесарных работ, которым предлагают около ₽66`000.
Как ранее сообщал Mkset, соискателей из Республики Башкортостан всё чаще зовут на работу с переездом в другое государство.