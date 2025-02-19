Столетний уфимский завод поднял зарплаты выше ₽100`000

Так, станочники широкого профиля могут рассчитывать на заработок в районе ₽129`000, операторы станков с ЧПУ — около ₽124`000, а слесари механосборочных работ — около ₽126`000. Зарплаты токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и сверловщиков колеблются в диапазоне от ₽109`000 до ₽129`000. Самые высокие зарплаты, судя по данным, у наладчиков — до ₽149`000. Исключение составляют контролеры станочных и слесарных работ, которым предлагают около ₽66`000.