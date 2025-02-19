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Posted 19 февраля, 12:18

Published 19 февраля, 12:18

Modified 19 февраля, 13:12

Updated 19 февраля, 13:12

Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Башкирии

Смертельная авария грузовика и легковушки произошла в Башкирии

19 февраля 2025, 12:18
Фото: ГАИ Башкирии.

Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Башкирии

Авария унесла жизнь молодого водителя, сообщает ГАИ РБ в среду, 19 февраля.

Столкновение случилось днём 19 февраля на дороге Ташкиново-Староуразаево в Краснокамском районе Республики Башкортостан. По предварительным данным, 19-летний житель Томской области на отечественной «семёрке» совершил лобовое столкновение с «КамАЗом» под управлением 54-летнего автовладельца.

В результате владелец легковушки скончался до приезда медиков. Два его 18-летних пассажира из нашего региона получили разные травмы.

Все необходимые службы работают на месте.

На трассах в Башкирии будут молиться
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Ранее сообщалось о массовом ДТП на трассе в Республике Башкортостан. Такого количества машин в регионе давненько не попадало в аварию разом. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

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