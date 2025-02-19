Смертельная авария грузовика и легковушки произошла в Башкирии

Posted 19 февраля, 12:18
Published 19 февраля, 12:18
Modified 19 февраля, 13:12
Updated 19 февраля, 13:12
Столкновение случилось днём 19 февраля на дороге Ташкиново-Староуразаево в Краснокамском районе Республики Башкортостан. По предварительным данным, 19-летний житель Томской области на отечественной «семёрке» совершил лобовое столкновение с «КамАЗом» под управлением 54-летнего автовладельца.
В результате владелец легковушки скончался до приезда медиков. Два его 18-летних пассажира из нашего региона получили разные травмы.
Все необходимые службы работают на месте.
Ранее сообщалось о массовом ДТП на трассе в Республике Башкортостан. Такого количества машин в регионе давненько не попадало в аварию разом. К счастью, никто не погиб и не пострадал.