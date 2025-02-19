Синоптики вселяют уфимцам надежду

Posted 19 февраля, 13:25
Published 19 февраля, 13:25
Modified 19 февраля, 19:25
Updated 19 февраля, 19:25
В этот уик-энд, 22–23 февраля, в столице Башкортостана будет -2°C в светлое время суток и -10°C… -9°C ночью. Все выходные будет облачно с прояснениями. Ветер — от 1,2 до 2,7 м/с.
На выходных в Уфе будет -7°C… -5°C днём, однако ночью субботы, 22 февраля, похолодать может до -20°C. Оба дня облачные, ветер от 3 до 4 м/с. Умеренно облачно. Осадков в Уфе не ждут.
На выходных в светлое время суток столбики термометров окажутся на отметках -6°C… -4°C. Ночью -10°C… -17°C. Ветер 6-8 м/с. Умеренно облачно.