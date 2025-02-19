Школа, больница и тысяча уфимцев остались без воды

Posted 19 февраля, 10:50
Published 19 февраля, 10:50
Modified 19 февраля, 11:23
Updated 19 февраля, 11:23
Среда, 19 февраля, стала «днём засухи» для многих уфимцев, проживающих в самом сердце города. Начиная с 14:20, холодная вода перестала течь из кранов в домах на улицах Ленина (66,72,74,31/33,39/2) и Достоевского (73,73/1). Проблемы коснулись не только жилых зданий, но и социально значимых объектов:
Причина «водного кризиса» — утечка, обнаруженная под землей на улице Достоевского, 100. Чтобы её устранить, пришлось отключить подачу воды по водопроводной линии диаметром 150 мм. В результате, 1380 человек остались без холодной воды.
Как ранее сообщал Mkset, масштабный проект по модернизации водоснабжения и канализации приведет к серьезным ограничениям движения в Демском районе Уфы.