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Posted 19 февраля, 10:50

Published 19 февраля, 10:50

Modified 19 февраля, 11:23

Updated 19 февраля, 11:23

Учреждения Уфы остались без воды

Школа, больница и тысяча уфимцев остались без воды

19 февраля 2025, 10:50
Фото: 1MI.

Учреждения Уфы остались без воды

Крупная авария на водопроводе лишила воды жителей центра Уфы, сообщает в среду, 19 февраля, администрация Кировского района города.

Среда, 19 февраля, стала «днём засухи» для многих уфимцев, проживающих в самом сердце города. Начиная с 14:20, холодная вода перестала течь из кранов в домах на улицах Ленина (66,72,74,31/33,39/2) и Достоевского (73,73/1). Проблемы коснулись не только жилых зданий, но и социально значимых объектов:

  • Гимназия №39 (ул. Достоевского, 67)
  • Детская поликлиника №2 (ул. Ленина, 39)
  • Бизнес-центр (ул. Ленина, 70)
  • Кофейня (ул. Ленина, 66)

Причина «водного кризиса» — утечка, обнаруженная под землей на улице Достоевского, 100. Чтобы её устранить, пришлось отключить подачу воды по водопроводной линии диаметром 150 мм. В результате, 1380 человек остались без холодной воды.

Уфа встанет в пробках
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Как ранее сообщал Mkset, масштабный проект по модернизации водоснабжения и канализации приведет к серьезным ограничениям движения в Демском районе Уфы.

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