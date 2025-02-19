Сегодня в Уфе: нефтяное мошенничество и чиновники на морозе

Posted 19 февраля, 19:00
Published 19 февраля, 19:00
Modified 19 февраля, 19:00
Updated 19 февраля, 19:00
В Уфе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -25°С…-27°С, в центре -21°С… -23°С, днём -12°С… -14°С.
|Калининский район
|С 10:00 час. до 17:00 час. 20.02.2025 г.
|Адрес
|Наименование
|ул.Кольцевая, 202
|ул.Ушакова, 70/1,72,72/1
|Жилые дома
|ул.Кольцевая, 202/1
|Д/сад №270
|Советский район
|С 10:30 час. 20.02.2025 г. до 07:30 час. 21.02.2025 г.
|Адрес
|Наименование
|ул.М.Губайдуллина, 19/4,21/2,23/1,25/2
|Ж/дома УЖХ Советского р-на ООО «Наш квартал»
|ул.М.Губайдуллина, 19/1,21,25
|Ж/дома ООО «Зеленая роща»
|ул.М.Губайдуллина, 68/1,68/2,68/3
|ул.М.Губайдуллина, 17/1,21/3,23,25/1
|Ж/дома ООО УК «Мой дом Уфа»
|ул.Бакалинская, 70,70/1,70/2
|ул.М.Губайдуллина, 17,17/2,19,21/2,25/3
|Ж/дома ООО УК «Йорт Уфа»
|ул.Бакалинская, 68/7
|ЗАО «АНЧАР»
|ул.М.Губайдуллина, 21/1
|ЦТП №720
В Уфе чиновники лично проверили жалобы на работу общественного транспорта, померзнув на остановке «Монумент Дружбы» в час пик.
Вместо уютного кабинета уфимские чиновники 13 февраля, в самый мороз, отправились на остановку «Монумент Дружбы» в разгар утреннего часа пик. С 7 до 9 утра они, вместе с представителями прокуратуры Кировского района, изучали, как ходит транспорт и довольны ли пассажиры. Всё это — чтобы разобраться с жалобами жителей Кузнецовского Затона на нехватку автобусов маршрута №13.
За два часа «морозного дежурства» через остановку проехало 120 транспортных средств, представляющих 14 различных маршрутов. Оказалось, что автобусы подъезжают в среднем каждые две минуты — довольно неплохо. Больше всего было вместительных автобусов (48%), но и «маршруток» хватало (25%).
В Башкирии суд изменил приговор замдиректора ООО «Нефте-Сервис» в части уплаты штрафа
Следствие считает, что в 2018-19 годах мужчина пообещал поставку топлива фирмам из Москвы и Узбекистана, но не сделал этого. Получив деньги, он потратил их на себя. В результате компании понесли крупный ущерб.
Нефтяной начальник не признал свою вину. Приговором Советского райсуда башкирской столицы Орлову назначили 9,5 лет ИК общего режима. Также он был оштрафован на четверть миллиона рублей.
Вследствие замены натриевых и ртутных светильников в Уфе на светодиодные за весь срок их службы ожидается экономия в ₽2,5 млрд.
Также в организации назвали и другие преимущества светодиодного освещения: