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Posted 19 февраля, 19:00

Published 19 февраля, 19:00

Modified 19 февраля, 19:00

Updated 19 февраля, 19:00

Сегодня в Уфе: нефтяное мошенничество и чиновники на морозе

Сегодня в Уфе: нефтяное мошенничество и чиновники на морозе

19 февраля 2025, 19:00
Фото: https://bolshayastrana.com
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Всё, что нужно знать в Уфе на сегодня, 20 февраля.

Погода в Уфе 20 февраля

В Уфе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -25°С…-27°С, в центре -21°С… -23°С, днём -12°С… -14°С.

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Перекрытия дорог в Уфе 20 февраля

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;
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Отключения воды в Уфе 20 февраля

Калининский район
  С 10:00 час. до 17:00 час. 20.02.2025 г.
  Адрес Наименование
  ул.Кольцевая, 202  
  ул.Ушакова, 70/1,72,72/1 Жилые дома
  ул.Кольцевая, 202/1 Д/сад №270
           
Советский район
  С 10:30 час. 20.02.2025 г. до 07:30 час. 21.02.2025 г.
  Адрес Наименование
  ул.М.Губайдуллина, 19/4,21/2,23/1,25/2 Ж/дома УЖХ Советского р-на ООО «Наш квартал»
  ул.М.Губайдуллина, 19/1,21,25 Ж/дома ООО «Зеленая роща»  
  ул.М.Губайдуллина, 68/1,68/2,68/3  
  ул.М.Губайдуллина, 17/1,21/3,23,25/1 Ж/дома ООО УК «Мой дом Уфа»
  ул.Бакалинская, 70,70/1,70/2  
  ул.М.Губайдуллина, 17,17/2,19,21/2,25/3 Ж/дома ООО УК «Йорт Уфа»
  ул.Бакалинская, 68/7 ЗАО «АНЧАР»
  ул.М.Губайдуллина, 21/1 ЦТП №720
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Главные новости Уфы 20 февраля

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Чиновников выгнали на мороз в Уфе

В Уфе чиновники лично проверили жалобы на работу общественного транспорта, померзнув на остановке «Монумент Дружбы» в час пик.

Вместо уютного кабинета уфимские чиновники 13 февраля, в самый мороз, отправились на остановку «Монумент Дружбы» в разгар утреннего часа пик. С 7 до 9 утра они, вместе с представителями прокуратуры Кировского района, изучали, как ходит транспорт и довольны ли пассажиры. Всё это — чтобы разобраться с жалобами жителей Кузнецовского Затона на нехватку автобусов маршрута №13.

За два часа «морозного дежурства» через остановку проехало 120 транспортных средств, представляющих 14 различных маршрутов. Оказалось, что автобусы подъезжают в среднем каждые две минуты — довольно неплохо. Больше всего было вместительных автобусов (48%), но и «маршруток» хватало (25%).

Чиновников выгнали на мороз в Уфе
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Замдиректору нефтяной фирмы изменили наказание в Уфе

В Башкирии суд изменил приговор замдиректора ООО «Нефте-Сервис» в части уплаты штрафа

Следствие считает, что в 2018-19 годах мужчина пообещал поставку топлива фирмам из Москвы и Узбекистана, но не сделал этого. Получив деньги, он потратил их на себя. В результате компании понесли крупный ущерб.

Нефтяной начальник не признал свою вину. Приговором Советского райсуда башкирской столицы Орлову назначили 9,5 лет ИК общего режима. Также он был оштрафован на четверть миллиона рублей.

Нефтяного мошенника осудили в Уфе
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На уличном освещении в Уфе сэкономят миллиарды

Вследствие замены натриевых и ртутных светильников в Уфе на светодиодные за весь срок их службы ожидается экономия в ₽2,5 млрд.

Также в организации назвали и другие преимущества светодиодного освещения:

  • Белый свет, в отличие от желтоватого, помогает лучше видеть в дождливую или туманную погоду.
  • Четкое и контрастное освещение помогает водителям и пешеходам быстрее реагировать на возможные опасности на дороге.
  • Переход от устаревших светильников является экологически чистым, так как светодиоды не содержат ртуть и другие опасные вещества.
  • Снижение энергопотребления способствует уменьшению выбросов парниковых газов, что помогает в борьбе с глобальным потеплением.
На освещении Уфы сэкономят ₽2,5 млрд
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