Сегодня в Уфе: нефтяное мошенничество и чиновники на морозе

Вместо уютного кабинета уфимские чиновники 13 февраля, в самый мороз, отправились на остановку «Монумент Дружбы» в разгар утреннего часа пик. С 7 до 9 утра они, вместе с представителями прокуратуры Кировского района, изучали, как ходит транспорт и довольны ли пассажиры. Всё это — чтобы разобраться с жалобами жителей Кузнецовского Затона на нехватку автобусов маршрута №13.