Самолёт «Газпрома» не смог взлететь в Уфе

Posted 19 февраля, 10:17
Published 19 февраля, 10:17
Modified 19 февраля, 10:19
Updated 19 февраля, 10:19
Происшествие с бортом компании «Газпром авиа» было зафиксировано утром в среду, 19 февраля. Самолет «Сухой СуперДжет» готовился к взлёту из международного аэропорта «Уфа». Но покинуть Башкирию без проблем у его экипажа и пассажиров не получилось.
В 06:03 по местному времени командир воздушного судна связался с наземными службами аэропорта. Он сообщил, что у лайнера отказало управление передней стойкой шасси. Самостоятельно экипаж убрать самолёт со взлётно-посадочной полосы не может. Потребовалась буксировка. Буксир доставил лайнер на стоянку аэропорта.
Отмечается, что самолёт «Газпром авиа» должен был улететь из Уфы в Надым.