Самолёт «Газпрома» не смог взлететь в Уфе

Происшествие с бортом компании «Газпром авиа» было зафиксировано утром в среду, 19 февраля. Самолет «Сухой СуперДжет» готовился к взлёту из международного аэропорта «Уфа». Но покинуть Башкирию без проблем у его экипажа и пассажиров не получилось.