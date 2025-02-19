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Posted 19 февраля, 10:17

Published 19 февраля, 10:17

Modified 19 февраля, 10:19

Updated 19 февраля, 10:19

Самолёт «Газпрома» не смог взлететь в Уфе

Самолёт «Газпрома» не смог взлететь в Уфе

19 февраля 2025, 10:17
Фото: mkset.ru.
Командир воздушного суда принял решение вернуться на стоянку из-за проблем с шасси, сообщает в среду, 19 февраля, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Происшествие с бортом компании «Газпром авиа» было зафиксировано утром в среду, 19 февраля. Самолет «Сухой СуперДжет» готовился к взлёту из международного аэропорта «Уфа». Но покинуть Башкирию без проблем у его экипажа и пассажиров не получилось.

В 06:03 по местному времени командир воздушного судна связался с наземными службами аэропорта. Он сообщил, что у лайнера отказало управление передней стойкой шасси. Самостоятельно экипаж убрать самолёт со взлётно-посадочной полосы не может. Потребовалась буксировка. Буксир доставил лайнер на стоянку аэропорта.

Отмечается, что самолёт «Газпром авиа» должен был улететь из Уфы в Надым.

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