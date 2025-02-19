«Салават Юлаев» всухую уступил «Ладе»

Третий период прошёл достаточно напряжённо, однако ни одним голом команды так и не отметились. Переломить ход матча «Салавату Юлаеву» уже не удалось. Несмотря на поражение, хоккейный клуб из Республики Башкортостан гарантировал себе выход из регулярного чемпионата КХЛ в цикл игр плей-офф. Здесь команды уже будут играть «навылет».