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Posted 19 февраля, 17:39

Published 19 февраля, 17:39

Modified 19 февраля, 18:15

Updated 19 февраля, 18:15

«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» всухую уступил «Ладе»

19 февраля 2025, 17:39
Фото: ХКСЮ / Telegram.

«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ

Уфимский хоккейный клуб понёс поражение в гостевом матче с соперниками из Тольятти со счётом 3:0 в среду, 19 февраля.

Инициативу у «Салавата» игроки «Лады» отобрали уже в первом периоде. На девятой минуте Алексей Ожгихин забросил шайбу в ворота уфимцев.

Ещё два броска — от Юртайкина и Морозова — голкипер «СЮ» пропустил во вторую двадцатиминутку.

Третий период прошёл достаточно напряжённо, однако ни одним голом команды так и не отметились. Переломить ход матча «Салавату Юлаеву» уже не удалось. Несмотря на поражение, хоккейный клуб из Республики Башкортостан гарантировал себе выход из регулярного чемпионата КХЛ в цикл игр плей-офф. Здесь команды уже будут играть «навылет».

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Ранее Mkset сообщал о том, что у нападающего «СЮ» Глеба Кузьмина родилась дочка.

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