«Салават Юлаев» всухую уступил «Ладе»

Posted 19 февраля, 17:39
Published 19 февраля, 17:39
Modified 19 февраля, 18:15
Updated 19 февраля, 18:15
Инициативу у «Салавата» игроки «Лады» отобрали уже в первом периоде. На девятой минуте Алексей Ожгихин забросил шайбу в ворота уфимцев.
Ещё два броска — от Юртайкина и Морозова — голкипер «СЮ» пропустил во вторую двадцатиминутку.
Третий период прошёл достаточно напряжённо, однако ни одним голом команды так и не отметились. Переломить ход матча «Салавату Юлаеву» уже не удалось. Несмотря на поражение, хоккейный клуб из Республики Башкортостан гарантировал себе выход из регулярного чемпионата КХЛ в цикл игр плей-офф. Здесь команды уже будут играть «навылет».