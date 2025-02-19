Радий Хабиров: «Башкортостан бьет рекорды»

Между тем ситуацию на рынке недвижимости в Уфе и Башкирии едва ли можно назвать гладкой. Так, в столице Республики Башкортостан наблюдается один из самых значительных разрывов в цене между строящимся жильём и «вторичкой». Стоит заметить, что средней зарплаты в регионе хватит на приобретение примерно 0,3 квадратных метра жилья в Уфе.