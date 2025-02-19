Радий Хабиров: «Башкортостан бьет рекорды»

Posted 19 февраля, 17:22
Published 19 февраля, 17:22
Modified 19 февраля, 18:18
Updated 19 февраля, 18:18
В очередной раз указать на показатели, бьющие даже — что редкость — результаты соседнего Татарстана, руководитель региона Радий Хабиров решил в контексте проходящего в Уфе форума «УралСтройИндустрия».
Хабиров упомянул, что в 2024 году строительные площади Башкортостана разрослись до 3,34 млн «квадратов». В России с таким показателем Республика Башкортостан находится на седьмом месте, а в Приволжском федеральном округе — на почётном втором.
Между тем ситуацию на рынке недвижимости в Уфе и Башкирии едва ли можно назвать гладкой. Так, в столице Республики Башкортостан наблюдается один из самых значительных разрывов в цене между строящимся жильём и «вторичкой». Стоит заметить, что средней зарплаты в регионе хватит на приобретение примерно 0,3 квадратных метра жилья в Уфе.