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Posted 19 февраля, 17:22

Published 19 февраля, 17:22

Modified 19 февраля, 18:18

Updated 19 февраля, 18:18

В Уфе проходит строительный форум

Радий Хабиров: «Башкортостан бьет рекорды»

19 февраля 2025, 17:22
Фото: 1MI.

В Уфе проходит строительный форум

Глава Башкирии Радий Хабиров похвастался растущими объёмами строительства в Республике Башкортостан в среду, 19 февраля.

В очередной раз указать на показатели, бьющие даже — что редкость — результаты соседнего Татарстана, руководитель региона Радий Хабиров решил в контексте проходящего в Уфе форума «УралСтройИндустрия».

Хабиров упомянул, что в 2024 году строительные площади Башкортостана разрослись до 3,34 млн «квадратов». В России с таким показателем Республика Башкортостан находится на седьмом месте, а в Приволжском федеральном округе — на почётном втором.

Необъяснимое творится с квартирами в Уфе
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Между тем ситуацию на рынке недвижимости в Уфе и Башкирии едва ли можно назвать гладкой. Так, в столице Республики Башкортостан наблюдается один из самых значительных разрывов в цене между строящимся жильём и «вторичкой». Стоит заметить, что средней зарплаты в регионе хватит на приобретение примерно 0,3 квадратных метра жилья в Уфе.

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