Прокуратура вскрыла обман с ЖКХ в Башкирии

Posted 19 февраля, 11:56
Published 19 февраля, 11:56
Modified 19 февраля, 19:29
Updated 19 февраля, 19:29
Как установил суд, в период с 2020 по 2022 год четверо уже экс-работников «Башкирэнерго» и «ЭСКБ» в Буздякском районе умело манипулировали своими клиентами. Они сообщали потребителям о якобы выявленных фактах «несанкционированного» потребления электроэнергии, выставляя счета, которые значительно превышали реальные объемы. Испуганные граждане, не желая проблем, платили, а «предприниматели от энергетики» клали разницу в карман.
Всего, по данным следствия, от действий мошенников пострадали семь человек, которые лишились в общей сложности не менее ₽180`000. И вот итог: суд признал всех четверых виновными в мошенничестве. Трое получили условные сроки — от 3,5 до 5,5 лет — и крупные штрафы (от ₽50`000 до ₽300`000). Четвертому придется заплатить штраф в ₽120`000.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии суд изменил приговор замдиректора ООО «Нефте-Сервис» в части уплаты штрафа.