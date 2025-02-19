Прокуратура вскрыла обман с ЖКХ в Башкирии

Всего, по данным следствия, от действий мошенников пострадали семь человек, которые лишились в общей сложности не менее ₽180`000. И вот итог: суд признал всех четверых виновными в мошенничестве. Трое получили условные сроки — от 3,5 до 5,5 лет — и крупные штрафы (от ₽50`000 до ₽300`000). Четвертому придется заплатить штраф в ₽120`000.