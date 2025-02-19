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Posted 19 февраля, 11:56

Published 19 февраля, 11:56

Modified 19 февраля, 19:29

Updated 19 февраля, 19:29

Прокуратура вскрыла обман с ЖКХ в Башкирии

Прокуратура вскрыла обман с ЖКХ в Башкирии

19 февраля 2025, 11:56
Фото: 1MI.
Раскрыта схема обмана, в которой бывшие работники электросетей «рисовали» несуществующие долги обычным гражданам, сообщает в среду, 19 февраля, прокуратура РБ.

Как установил суд, в период с 2020 по 2022 год четверо уже экс-работников «Башкирэнерго» и «ЭСКБ» в Буздякском районе умело манипулировали своими клиентами. Они сообщали потребителям о якобы выявленных фактах «несанкционированного» потребления электроэнергии, выставляя счета, которые значительно превышали реальные объемы. Испуганные граждане, не желая проблем, платили, а «предприниматели от энергетики» клали разницу в карман.

Всего, по данным следствия, от действий мошенников пострадали семь человек, которые лишились в общей сложности не менее ₽180`000. И вот итог: суд признал всех четверых виновными в мошенничестве. Трое получили условные сроки — от 3,5 до 5,5 лет — и крупные штрафы (от ₽50`000 до ₽300`000). Четвертому придется заплатить штраф в ₽120`000.

Нефтяного мошенника осудили в Уфе
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии суд изменил приговор замдиректора ООО «Нефте-Сервис» в части уплаты штрафа.

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