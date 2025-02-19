mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 16:55

Published 19 февраля, 16:55

Modified 19 февраля, 18:20

Updated 19 февраля, 18:20

Таинственные угощения напугали жителей Башкирии

Подростков травят сладостями в Башкирии

19 февраля 2025, 16:55
Фото: 1MI.

Таинственные угощения напугали жителей Башкирии

В Салавате жильцы одной из многоэтажек стали бить тревогу из-за «отравы» в подъезде, пишут обеспокоенные горожане в соцсетях в среду, 19 февраля.

По словам башкортостанца, в их парадной неизвестный стал оставлять на одном и том же месте плитки шоколада и свёртки конфет. Жильцы, однако, восприняли странные находки не как подарок от доброго соседа, а как угрозу.

— Будьте осторожны! Учите детей не брать сладости и вещи от незнакомцев! В нашем подъезде снова появился такой набор от «доброжелателей» — один и тот же, который мы уже выкидывали, — написал горожанин.

Земляки салаватца строят предположения о том, что таится в гостинцах, и предлагают отдать угощения на экспертизу. Mkset запросил комментарий у МВД Башкортостана.

Фото: Vk/@salavatcity
Напавший на школьниц злодей отправился под арест в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе задержали неадеквата, напавшего на компанию детей. Мужчину отправили в СИЗО минимум на три месяца.

Читайте также:
Напавший на школьниц уфимец избил полицейскогоТюбинг довёл уфимского подростка до больницыВооружённый уфимец целился в детей
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Безопасность#Подростки#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Инциденты#Отрава#Сладости#МВД Башкортостана
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика