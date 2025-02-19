Подростков травят сладостями в Башкирии

Posted 19 февраля, 16:55
Published 19 февраля, 16:55
Modified 19 февраля, 18:20
Updated 19 февраля, 18:20
По словам башкортостанца, в их парадной неизвестный стал оставлять на одном и том же месте плитки шоколада и свёртки конфет. Жильцы, однако, восприняли странные находки не как подарок от доброго соседа, а как угрозу.
— Будьте осторожны! Учите детей не брать сладости и вещи от незнакомцев! В нашем подъезде снова появился такой набор от «доброжелателей» — один и тот же, который мы уже выкидывали, — написал горожанин.
Земляки салаватца строят предположения о том, что таится в гостинцах, и предлагают отдать угощения на экспертизу. Mkset запросил комментарий у МВД Башкортостана.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе задержали неадеквата, напавшего на компанию детей. Мужчину отправили в СИЗО минимум на три месяца.