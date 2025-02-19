Переход на российский ИТ-стек сэкономит банку 180 млрд рублей до 2030 года

Posted 19 февраля, 09:08
Published 19 февраля, 09:08
Modified 19 февраля, 09:10
Updated 19 февраля, 09:10
Как заявил в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, суммарная экономия банка за счет замены зарубежных ИТ-решений отечественными составит 180 млрд руб. до 2030 года.
— Помимо достижения технологического суверенитета, обеспечения независимости от зарубежных технологий, нам важен и экономический эффект от импортозамещения. По нашим подсчетам, только до 2030 года экономия от использования импортозамещенных разработок должна составить порядка 180 млрд руб. Это складывается из оптимизации затрат непосредственно на сами решения, построенные на открытых технологиях и внесенные в Единый реестр российского ПО. Кроме того, мы отказываемся от использования дорогостоящего и высокопроизводительного серверного оборудования путем перехода на использование отечественной техники чуть меньшей производительности. Потеря производительности компенсируется за счет оптимизации архитектурных решений в наших системах, которые, в свою очередь, также дают определенную экономию, — сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
Всего на отечественные разработки было переведено более 850 тыс. компонентов ИТ-ландшафта ВТБ, относящихся к 760 информационным системам банка. Это 91% целевых информационных систем, оставшиеся — требуют более длительных работ, большую часть которых планируется завершить в 2025 году. Таким образом, банк выполнил все запланированные на 2024 году цели по задачам импортозамещения.
Так, одним из наиболее важных стало импортозамещение ИТ-систем значимых объектов критической информационной инфраструктуры банка — в основном, это системы платежей и переводов, дистанционного банковского обслуживания, взаимодействия с Банком России и др.
К началу 2025 года ВТБ удалось на 95% сократить использование зарубежных информационных систем по управлению базами данных в пользу отечественных. Еще одним ключевым элементом стала миграция на новую импортозамещенную автоматизированную банковскую систему, разработанную на базе «ФинПлатормы» ИТ-холдинга Т1 (полный перевод всех техпроцессов планируется завершить до конца 2025 года). Также импортозамещение коснулось решений для повседневных задач, систем для разработок на базе ИИ, инструментов для управления серверным оборудованием, средств виртуализации и оптимизации оборудования, платформы контейнеризации моделей ИИ для их использования в составе технологических сервисов, интегрированных в единый ИТ-ландшафт банка.
— Мощная и отказоустойчивая ИТ-инфраструктура позволяет нам быть надежным партнером для наших клиентов. Она же делает нас одним из опорных партнеров государства, когда мы участвуем в пилотировании новых платежных технологий, в программах льготного кредитования и др. Развитием инфраструктуры, основанной на технологиях открытого кода, а также на отечественных решениях, мы активно занимаемся свыше пяти лет, а в 2022 году этот вопрос вышел на первый план, — резюмировал Вадим Кулик.