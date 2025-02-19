Переход на российский ИТ-стек сэкономит банку 180 млрд рублей до 2030 года

К началу 2025 года ВТБ удалось на 95% сократить использование зарубежных информационных систем по управлению базами данных в пользу отечественных. Еще одним ключевым элементом стала миграция на новую импортозамещенную автоматизированную банковскую систему, разработанную на базе «ФинПлатормы» ИТ-холдинга Т1 (полный перевод всех техпроцессов планируется завершить до конца 2025 года). Также импортозамещение коснулось решений для повседневных задач, систем для разработок на базе ИИ, инструментов для управления серверным оборудованием, средств виртуализации и оптимизации оборудования, платформы контейнеризации моделей ИИ для их использования в составе технологических сервисов, интегрированных в единый ИТ-ландшафт банка.