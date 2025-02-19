Пенсионеры Башкирии увидят мир бесплатно

«Башкирское долголетие. Туризм» — это не просто экскурсии, это возможность для людей старше 55 лет открыть для себя красоту родного края, познакомиться с его богатой историей и культурой. Программа предлагает однодневные туры по самым интересным местам Башкирии. За время существования проекта более 21 тысячи пенсионеров уже стали его участниками.