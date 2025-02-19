Пенсионеры Башкирии увидят мир бесплатно

Posted 19 февраля, 08:04
Published 19 февраля, 08:04
Modified 19 февраля, 09:45
Updated 19 февраля, 09:45
Представьте: живописные горные пейзажи, исторические памятники, самобытная культура — и все это бесплатно. Именно такую возможность дарит пенсионерам Башкирии программа «Башкирское долголетие», которая работает с 2020 года по инициативе Радия Хабирова. И теперь, благодаря продлению до 2030 года, еще больше жителей региона смогут воспользоваться этим шансом.
«Башкирское долголетие. Туризм» — это не просто экскурсии, это возможность для людей старше 55 лет открыть для себя красоту родного края, познакомиться с его богатой историей и культурой. Программа предлагает однодневные туры по самым интересным местам Башкирии. За время существования проекта более 21 тысячи пенсионеров уже стали его участниками.
Как ранее сообщал Mkset, в 2025 году у жителей Башкирии появилась реальная возможность получить все пенсионные накопления одной суммой.