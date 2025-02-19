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Posted 19 февраля, 12:44

Published 19 февраля, 12:44

Modified 19 февраля, 19:27

Updated 19 февраля, 19:27

Пенсии в Башкирии растут

Пенсии в Башкирии растут

19 февраля 2025, 12:44
Фото: 1MI.
Специалисты Фонда пенсионного и социального страхования России в среду, 19 февраля, обнародовали данные о среднем размере пенсий в Башкирии.

Каковы новые цифры?

В январе 2025 года средний размер пенсий в Башкортостане достиг 22 628 рублей. При этом неработающие пенсионеры получают 22 915 рублей, а работающие — 21 200 рублей. Эти цифры показывают значительный рост: за последний месяц сумма выплат увеличилась на 10%. В декабре 2024 года средний пенсионер Башкирии получал всего 20 572 рубля.

Сравнение с 2024 годом

Если взглянуть на ситуацию в более широком контексте, то за год размер пенсий в Башкирии также показал положительную динамику. В январе 2024 года средняя выплата составляла 20 328 рублей, что означает увеличение на 11,3% за год.

— Рост пенсий может значительно улучшить качество жизни пенсионеров в регионе, позволяя им справляться с растущими ценами на товары и услуги, — считают специалисты.
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Как ранее сообщал Mkset, у жителей Башкирии появилась реальная возможность получить все пенсионные накопления одной суммой.

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