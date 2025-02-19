Нехватка водителей приводит к исчезновению автобусного маршрута в Уфе

Posted 19 февраля, 07:42
Published 19 февраля, 07:42
Modified 19 февраля, 09:25
Updated 19 февраля, 09:25
Дело в том, что 16 декабря 2024 года перевозчик «Альянс СКД», который обслуживал вышеуказанный маршрут, заявил об окончании действий необходимых документов на него из-за отсутствия водителей. Согласно правилам оказания услуг пассажирам, штат частного перевозчика должен быть укомплектован необходимым минимальным числом персонала. Но нужного комплекта водителей у «Альянс СКД» не оказалось.
Тогда 15 января 2025 года городские власти объявили конкурс, чтобы найти нового перевозчика на данный маршрут. Работы по его поиску продолжаются. При этом действующий перевозчик продолжит ездить по маршруту до середины марта. Получается, если нового перевозчика не найдут до этого времени, то работа маршрута может быть временно приостановлена.
Ранее Mkset писал, что жителям башкирской столицы уже надоели объявления в салонах о якобы неработающих терминалах оплаты в городских маршрутках. Водители, иногда очень грубо, требуют от пассажиров платить за проезд наличкой или переводом, а это незаконно.