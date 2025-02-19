Нехватка водителей приводит к исчезновению автобусного маршрута в Уфе

Тогда 15 января 2025 года городские власти объявили конкурс, чтобы найти нового перевозчика на данный маршрут. Работы по его поиску продолжаются. При этом действующий перевозчик продолжит ездить по маршруту до середины марта. Получается, если нового перевозчика не найдут до этого времени, то работа маршрута может быть временно приостановлена.