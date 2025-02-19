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Posted 19 февраля, 03:58

Published 19 февраля, 03:58

Modified 19 февраля, 10:41

Updated 19 февраля, 10:41

Уфимцам надоели «неработающие» терминалы в маршрутках

Не работает терминал — едем бесплатно: уфимцы нашли управу на маршрутки

19 февраля 2025, 03:58
Фото: 1MI.

Уфимцам надоели «неработающие» терминалы в маршрутках

«Терминал временно не работает. Оплата переводом или наличными» — фотография с такой надписью в салоне уфимского маршрута №266 гуляет в городских пабликах в соцсетях в среду, 19 февраля.
— Стесняясь спросить, с какого времени это висит? 266 вообще монополист. И водители, частенько хамят? — спрашивает в посте анонимный пользователь.

Горожане отреагировали на пост про «неработающий» терминал.

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— Не работает — это твоя проблема, можно ехать бесплатно, — написал Олег Ч.
— При переводе на личную карточку водитель ворует деньги у предприятия и снижает прибыль и сумму налогов в бюджет. Таких надо увольнять сразу и по статье, — считает Михаил М.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту водителя.

— На автобусе не езжу, но не понимаю, а что такого оплатить переводом трудно что ли, — написал Влад Т.

На это ему ответили, что некоторые категории граждан не умеют пользоваться переводом, а наличка есть не у всех. К тому же, её долго искать и считать.

Ранее пост Mkset о том, что водитель на этом же маршруте не принял у женщины карту «Алга» вызвал реакцию уфимских чиновников.

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