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Posted 19 февраля, 14:18

Published 19 февраля, 14:18

Modified 19 февраля, 19:18

Updated 19 февраля, 19:18

Рост цен ограничат в Башкирии

«Не превысит 15%»: насколько вырастут цены в Башкирии в 2025 году

19 февраля 2025, 14:18
Фото: mkset.ru.

Рост цен ограничат в Башкирии

Власти Башкирии надеются не дать магазинам поднимать цены на продукты выше определённого значения, гласит соответствующий меморандум, принятый Минторгом РБ в среду, 19 февраля.

Максимум наценки, позволенный действующим в Башкортостане торговым сетям, составляет «всего лишь» 15%. Однако, касается он исключительно социально значимых продовольственных товаров.

Список таких продуктов определён законом. Это 24 вида товаров:

Спойлер

  • Говядина (кроме бескостного мяса);

  • Свинина (кроме бескостного мяса);

  • Баранина (кроме бескостного мяса);

  • Куры (кроме куриных окорочков);

  • Рыба мороженая неразделанная;

  • Масло сливочное;

  • Масло подсолнечное;

  • Молоко питьевое;

  • Яйца куриные;

  • Сахар-песок;

  • Соль поваренная пищевая;

  • Чай черный байховый;

  • Мука пшеничная;

  • Хлеб ржаной, ржано-пшеничный;

  • Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки;

  • Рис шлифованный;

  • Пшено;

  • Крупа гречневая — ядрица;

  • Вермишель;

  • Картофель;

  • Капуста белокочанная свежая;

  • Лук репчатый;

  • Морковь;

  • Яблоки;

Сейчас министерство пытается договориться с торговыми сетями, чтобы те поддержали инициативу. Увенчаются ли переговоры успехом — станет известно позже.

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Ранее Mkset беседовал с финансовыми экспертами о том, стоит ли ждать замедления роста цен в Башкирии на фоне укрепления рубля. Оказалось, что прямая корреляция курса валюты и цен магазинов — популярное заблуждение потребителей. Для реального падения цен нужно выполнение ряда условий.

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