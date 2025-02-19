«Не превысит 15%»: насколько вырастут цены в Башкирии в 2025 году

Posted 19 февраля, 14:18
Published 19 февраля, 14:18
Modified 19 февраля, 19:18
Updated 19 февраля, 19:18
Максимум наценки, позволенный действующим в Башкортостане торговым сетям, составляет «всего лишь» 15%. Однако, касается он исключительно социально значимых продовольственных товаров.
Список таких продуктов определён законом. Это 24 вида товаров:
Говядина (кроме бескостного мяса);
Свинина (кроме бескостного мяса);
Баранина (кроме бескостного мяса);
Куры (кроме куриных окорочков);
Рыба мороженая неразделанная;
Масло сливочное;
Масло подсолнечное;
Молоко питьевое;
Яйца куриные;
Сахар-песок;
Соль поваренная пищевая;
Чай черный байховый;
Мука пшеничная;
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный;
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки;
Рис шлифованный;
Пшено;
Крупа гречневая — ядрица;
Вермишель;
Картофель;
Капуста белокочанная свежая;
Лук репчатый;
Морковь;
Яблоки;
Сейчас министерство пытается договориться с торговыми сетями, чтобы те поддержали инициативу. Увенчаются ли переговоры успехом — станет известно позже.
Ранее Mkset беседовал с финансовыми экспертами о том, стоит ли ждать замедления роста цен в Башкирии на фоне укрепления рубля. Оказалось, что прямая корреляция курса валюты и цен магазинов — популярное заблуждение потребителей. Для реального падения цен нужно выполнение ряда условий.