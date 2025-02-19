«Не превысит 15%»: насколько вырастут цены в Башкирии в 2025 году

Ранее Mkset беседовал с финансовыми экспертами о том, стоит ли ждать замедления роста цен в Башкирии на фоне укрепления рубля. Оказалось, что прямая корреляция курса валюты и цен магазинов — популярное заблуждение потребителей. Для реального падения цен нужно выполнение ряда условий.