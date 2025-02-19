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Posted 19 февраля, 10:00

Published 19 февраля, 10:00

Modified 19 февраля, 10:23

Updated 19 февраля, 10:23

Напавший на школьниц уфимец отправился в СИЗО

Напавший на школьниц злодей отправился под арест в Уфе

19 февраля 2025, 10:00
Фото: 1MI.

Напавший на школьниц уфимец отправился в СИЗО

Напавшему на школьниц мужчине в столице Республики Башкортостан избрали меру пресечения, сообщает региональный СК в среду, 19 февраля.

Напомним, инцидент произошёл недалеко от Дворца спорта. Две школьницы были в гостях у одноклассницы и когда выходили из подъезда, то перед ними возник незнакомец. Он быстро подошёл к девочкам и попытался утащить одну из школьниц. Те начали кричать, спрятавшись обратно в квартиру, но он вломился и туда. Вышедшие через некоторое время соседи всё-таки спугнули неадеквата. Вскоре мужчина был найден, и при задержании напал на полицейского.

За указанные злодеяния сегодня мужчину отправили в СИЗО до 18 апреля, сообщает Следком по Республике Башкортостан.

Ранее Mkset писал о нападении пассажира остановленного авто на сотрудников ДПС. Вначале мужчина оскорбил их, а потом брызнул перцовкой в служебном автомобиле.

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