Напавший на школьниц злодей отправился под арест в Уфе

Напомним, инцидент произошёл недалеко от Дворца спорта. Две школьницы были в гостях у одноклассницы и когда выходили из подъезда, то перед ними возник незнакомец. Он быстро подошёл к девочкам и попытался утащить одну из школьниц. Те начали кричать, спрятавшись обратно в квартиру, но он вломился и туда. Вышедшие через некоторое время соседи всё-таки спугнули неадеквата. Вскоре мужчина был найден, и при задержании напал на полицейского.