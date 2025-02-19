Напавший на школьниц злодей отправился под арест в Уфе

Posted 19 февраля, 10:00
Published 19 февраля, 10:00
Modified 19 февраля, 10:23
Updated 19 февраля, 10:23
Напомним, инцидент произошёл недалеко от Дворца спорта. Две школьницы были в гостях у одноклассницы и когда выходили из подъезда, то перед ними возник незнакомец. Он быстро подошёл к девочкам и попытался утащить одну из школьниц. Те начали кричать, спрятавшись обратно в квартиру, но он вломился и туда. Вышедшие через некоторое время соседи всё-таки спугнули неадеквата. Вскоре мужчина был найден, и при задержании напал на полицейского.
За указанные злодеяния сегодня мужчину отправили в СИЗО до 18 апреля, сообщает Следком по Республике Башкортостан.
Ранее Mkset писал о нападении пассажира остановленного авто на сотрудников ДПС. Вначале мужчина оскорбил их, а потом брызнул перцовкой в служебном автомобиле.