Налоги для младенцев рассмешили Башкирию

Posted 19 февраля, 06:44
Published 19 февраля, 06:44
Modified 19 февраля, 09:54
Updated 19 февраля, 09:54
По данной инициативе, если работают оба родителя, имеющие двух детей, то их доход будет суммирован и разделится на четверых.
В вышеуказанном региональном паблике назвали эту идею налогом для младенцев и обсудили её.
— Налог для младенцев уже есть. Вон новорожденный ребенок за мусор платит. Вот это стимул рожать, — иронизирует Радмир Б.
Александр Б. предложил инициаторам этой идеи сами отдавать половину своих доходов молодым родителям, а другой пользователь пошутил, что следует идти дальше и собирать налоги с новорождённых для других младенцев.
Ранее сообщались хорошие новости по налогам. Так, для повышения рождаемости молодым родителям хотят снизить налоги.