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Posted 19 февраля, 06:44

Published 19 февраля, 06:44

Modified 19 февраля, 09:54

Updated 19 февраля, 09:54

Налоги на младенцев предложили в России

Налоги для младенцев рассмешили Башкирию

19 февраля 2025, 06:44
Фото: 1MI.

Налоги на младенцев предложили в России

Идея введения в России семейного налогообложения повеселила жителей Башкирии в паблике «Подслушано Белорецк» в среду, 19 февраля.

По данной инициативе, если работают оба родителя, имеющие двух детей, то их доход будет суммирован и разделится на четверых.

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В вышеуказанном региональном паблике назвали эту идею налогом для младенцев и обсудили её.

— Налог для младенцев уже есть. Вон новорожденный ребенок за мусор платит. Вот это стимул рожать, — иронизирует Радмир Б.

Александр Б. предложил инициаторам этой идеи сами отдавать половину своих доходов молодым родителям, а другой пользователь пошутил, что следует идти дальше и собирать налоги с новорождённых для других младенцев.

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Ранее сообщались хорошие новости по налогам. Так, для повышения рождаемости молодым родителям хотят снизить налоги.

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