Морозы убили двух женщин в Башкирии

Posted 19 февраля, 11:16
Published 19 февраля, 11:16
Modified 19 февраля, 11:38
Updated 19 февраля, 11:38
Позапрошлой ночью в собственном доме насмерть замёрзла жительница села Малояз. Женщина погибла в возрасте 63 лет. Тело околевшей пенсионерки было найдено возле нетопленной печки.
На следующую ночь на улице околела женщина из деревни Юнусово. Сообщается, что она была в одежде, но обувь на ногах отсутствовала. Жительница была из благополучной семьи. Супруг женщины работал в ту трагичную ночь.
Глава местного сельсовета заявил UTV, что сам поедет на место выяснять все обстоятельства. Возможно, присутствовали проблемы с наличием дров.
Отметим, что в последние дни в Республике Башкортостан хозяйничают морозы. Особенно они контрастны по сравнению с аномально тёплым январём. Завтра в регионе также ожидается холодная погода.