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Posted 19 февраля, 11:16

Published 19 февраля, 11:16

Modified 19 февраля, 11:38

Updated 19 февраля, 11:38

Две женщины погибли в Башкирии из-за морозов

Морозы убили двух женщин в Башкирии

19 февраля 2025, 11:16
Фото: 1MI.

Две женщины погибли в Башкирии из-за морозов

Две сельчанки погибли в Республике Башкортостан из-за сильных холодов с начала этой недели, сообщает UTV в среду, 19 февраля.

Позапрошлой ночью в собственном доме насмерть замёрзла жительница села Малояз. Женщина погибла в возрасте 63 лет. Тело околевшей пенсионерки было найдено возле нетопленной печки.

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На следующую ночь на улице околела женщина из деревни Юнусово. Сообщается, что она была в одежде, но обувь на ногах отсутствовала. Жительница была из благополучной семьи. Супруг женщины работал в ту трагичную ночь.

Глава местного сельсовета заявил UTV, что сам поедет на место выяснять все обстоятельства. Возможно, присутствовали проблемы с наличием дров.

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Отметим, что в последние дни в Республике Башкортостан хозяйничают морозы. Особенно они контрастны по сравнению с аномально тёплым январём. Завтра в регионе также ожидается холодная погода.

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