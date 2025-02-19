Машиниста намотало на бур в Стерлитамаке

Ранее сообщалось о смертельном инциденте в башкирском городе Салавате. Там водитель грузовика сбил кровельщика, следуя задним ходом. Спасти мужчину не удалось. Также Mkset писал о страшной смерти рабочего в измельчителе, произошедшей на молочной ферме в начале текущего месяца.