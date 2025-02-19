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Posted 19 февраля, 07:03

Published 19 февраля, 07:03

Modified 19 февраля, 09:31

Updated 19 февраля, 09:31

Работника убило буровой установкой в Башкирии

Машиниста намотало на бур в Стерлитамаке

19 февраля 2025, 07:03
Фото: 1MI.

Работника убило буровой установкой в Башкирии

Сотрудник компании «Геопроект» из Самарской области погиб страшной смертью на работе в башкирском Стерлитамаке, сообщает региональная Гострудинспекция в среду, 19 февраля.

Как сообщает ведомство, 54-летний машинист буровой установки трагически скончался 17 февраля. Во время состыковки штанги и бурового замка внезапно заработал вращающий механизм, и мужчина получил очень сильный удар. Медики не смогли ему помочь.

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Надзорное трудовое ведомство по региону начало разбирательство по трагическому происшествию, в ходе которого будут выяснены причины произошедшего.

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Ранее сообщалось о смертельном инциденте в башкирском городе Салавате. Там водитель грузовика сбил кровельщика, следуя задним ходом. Спасти мужчину не удалось. Также Mkset писал о страшной смерти рабочего в измельчителе, произошедшей на молочной ферме в начале текущего месяца.

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