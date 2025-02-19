Машиниста намотало на бур в Стерлитамаке

Posted 19 февраля, 07:03
Published 19 февраля, 07:03
Modified 19 февраля, 09:31
Updated 19 февраля, 09:31
Как сообщает ведомство, 54-летний машинист буровой установки трагически скончался 17 февраля. Во время состыковки штанги и бурового замка внезапно заработал вращающий механизм, и мужчина получил очень сильный удар. Медики не смогли ему помочь.
Надзорное трудовое ведомство по региону начало разбирательство по трагическому происшествию, в ходе которого будут выяснены причины произошедшего.
Ранее сообщалось о смертельном инциденте в башкирском городе Салавате. Там водитель грузовика сбил кровельщика, следуя задним ходом. Спасти мужчину не удалось. Также Mkset писал о страшной смерти рабочего в измельчителе, произошедшей на молочной ферме в начале текущего месяца.