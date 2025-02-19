Лютые морозы станут шоковой терапией для Башкирии

Злой февраль явно отыгрывается за добрый январь в Башкирии. На смену теплой зиме в регион приходят сибирские морозы. Синоптики Башгидромета считают, что столбики термометров замрут на отметках в районе -30°С. Впрочем, такая температура будет царить в регионе только в темное время суток.