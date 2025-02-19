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Posted 19 февраля, 08:29

Published 19 февраля, 08:29

Modified 19 февраля, 08:31

Updated 19 февраля, 08:31

В Уфе резко похолодает

Лютые морозы станут шоковой терапией для Башкирии

19 февраля 2025, 08:29
Фото: mkset.ru.

В Уфе резко похолодает

Региональные синоптики считают, что в температура воздуха в Башкортостане замрёт на отметке около -30°С уже завтра, 20 февраля.

Злой февраль явно отыгрывается за добрый январь в Башкирии. На смену теплой зиме в регион приходят сибирские морозы. Синоптики Башгидромета считают, что столбики термометров замрут на отметках в районе -30°С. Впрочем, такая температура будет царить в регионе только в темное время суток.

Погода в Башкирии завтра, 20 февраля, будет облачной. Снега и сильного ветра не ожидается. В ночь на четверг в Башкортостане будет от -29°С до -34°С. Завтра днём воздух прогреется до -11°С…-16°С. В горах теплее — около -6°С.

Погода в Уфе завтра, 20 февраля, мало отличается от прогноза по Башкирии. Ночью в Уфе похолодает до -25°С…-27°С, днем потеплеет до -12°С…14°С.

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Напомним, ранее уфимские врачи дали необычные доступные способы, как справиться с метеозависимостью.

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