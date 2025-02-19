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Posted 19 февраля, 04:16

Published 19 февраля, 04:16

Modified 19 февраля, 10:40

Updated 19 февраля, 10:40

Уфимский ученый опроверг мифы об Иране

«Коллеги крутили у виска и боялись»: уфимец рассказал правду про Иран

19 февраля 2025, 04:16
Фото: Группа «ИРАН/IRANMAG» во «Вконтакте».

Уфимский ученый опроверг мифы об Иране

Сотрудник Уфимского университета науки и технологий Эдуард К. сообщает о своих впечатлениях от поездки в Иран в одноимённой тематической группе в соцсети «ВКонтакте» в среду, 19 февраля.

В конце 2023 года у мужчины, как у преподавателя вуза, появилась возможность пройти научную стажировку за границей. Среди предложенных стран были ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и страны СНГ. Узнав о возможности посетить Иран, преподаватель сразу отказался от остальных вариантов, так как ему всегда хотелось узнать больше о стране, наполненной мифами и стереотипами.

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Несмотря на опасения родных и коллег, которые предупреждали его о рисках и крутили у виска, мужчина не поддался на их уговоры. Вскоре с группой коллег Эдуард К. оказался в Тегеране.

— Когда мы вышли из самолета, я ожидал, что нас будут обыскивать, но на самом деле нас встречал вежливый пограничник, который просто проверил паспорта. В отеле нас никто не поджидал, на улицах не было никаких вооруженных людей, как в голливудских фильмах, — рассказал он.

На следующий день в университете группу из УУНиТа встретили как почетных гостей, царила атмосфера доброжелательности и гостеприимства. Множество студентов подошли к ним, многие знали русский язык и пытались общаться.

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Первая неделя пролетела незаметно, вспоминает сотрудник вуза, потому что она прошла в посещении уникальных исторических и природных мест.

В итоге за 15 дней мужчина составил ряд своих представлений об Иране:

  • Современный Тегеран кардинально отличается от образов, представленных в западных фильмах.
  • Иран — развитая и самобытная страна.
  • Здесь производится оригинальная кока-кола, и местные жители пьют ее в больших количествах.
  • Кухня очень разнообразная и вкусная.
  • Фармацевтика развита, лекарства стоят недорого.
  • Люди добрые и приветливые, особенно к иностранцам.
  • На улицах отсутствует агрессия, даже в пробках никто не выказывает напряжения.
  • Ощущение безопасности: ни полиции, ни военных на улице, женщины могут чувствовать себя защищенными.
  • У Ирана богатая история и культура.
  • Ролики в соцсетях часто не отражают реальность.
  • Россияне здесь пользуются уважением.
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Ранее Mkset писал о том, какие зарубежные страны чаще привлекают уфимцев предложениями о работе.

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