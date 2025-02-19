«Коллеги крутили у виска и боялись»: уфимец рассказал правду про Иран

Posted 19 февраля, 04:16
Published 19 февраля, 04:16
Modified 19 февраля, 10:40
Updated 19 февраля, 10:40
В конце 2023 года у мужчины, как у преподавателя вуза, появилась возможность пройти научную стажировку за границей. Среди предложенных стран были ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и страны СНГ. Узнав о возможности посетить Иран, преподаватель сразу отказался от остальных вариантов, так как ему всегда хотелось узнать больше о стране, наполненной мифами и стереотипами.
Несмотря на опасения родных и коллег, которые предупреждали его о рисках и крутили у виска, мужчина не поддался на их уговоры. Вскоре с группой коллег Эдуард К. оказался в Тегеране.
— Когда мы вышли из самолета, я ожидал, что нас будут обыскивать, но на самом деле нас встречал вежливый пограничник, который просто проверил паспорта. В отеле нас никто не поджидал, на улицах не было никаких вооруженных людей, как в голливудских фильмах, — рассказал он.
На следующий день в университете группу из УУНиТа встретили как почетных гостей, царила атмосфера доброжелательности и гостеприимства. Множество студентов подошли к ним, многие знали русский язык и пытались общаться.
Первая неделя пролетела незаметно, вспоминает сотрудник вуза, потому что она прошла в посещении уникальных исторических и природных мест.
В итоге за 15 дней мужчина составил ряд своих представлений об Иране: