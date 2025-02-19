«Коллеги крутили у виска и боялись»: уфимец рассказал правду про Иран

В конце 2023 года у мужчины, как у преподавателя вуза, появилась возможность пройти научную стажировку за границей. Среди предложенных стран были ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и страны СНГ. Узнав о возможности посетить Иран, преподаватель сразу отказался от остальных вариантов, так как ему всегда хотелось узнать больше о стране, наполненной мифами и стереотипами.