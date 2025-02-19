Как спасти шторы после кошачьих забав и защитить их от новых затяжек

Повреждения штор могут возникать не только из-за острых когтей, но и из-за того, что кошки используют ткани в качестве игровой площадки. Прыжки, лазанье, даже попытки зацепиться за шторы, чтобы достичь подоконника, часто приводят к порче материала. Поэтому важно не только восстанавливать повреждения, но и принимать профилактические меры.