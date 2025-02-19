Хвостатые легенды: топ-5 знаменитых животных

Posted 19 февраля, 12:54
Published 19 февраля, 12:54
Modified 19 февраля, 12:56
Updated 19 февраля, 12:56
Животные на протяжении веков захватывают внимание публики. Некоторые из них поражают своей верностью и преданностью, а другие привлекают внимание благодаря спасению жизней. Некоторые из них даже изменили ход истории. Хотя список известных животных довольно длинный, мы выделили пять созданий, о которых вы наверняка ещё не слышали.
В 1917 году бездомный пёс, позже получивший имя Стабби, подружился с бойцами пехотной дивизии «Янки», которые проходили подготовку в США. Когда солдаты отправились в поход, пес был тайно пронесен на борт, о и вскоре стал любимцем солдат. Позже его отправили на передовую, где он превратился из неофициального талисмана в бесценного члена отряда.
У Стабби развилась способность обнаруживать ядовитые газы, и он мог быстро предупредить солдат о газовой атаке. Он также умел находить раненых солдат и сыграл ключевую роль в поимке немецкого шпиона. Позже Стабби стал первой собакой, получившей звание сержанта в армии США. После войны он получил множество наград и стал талисманом Джорджтаунского университета в Вашингтоне, округ Колумбия.
Крупный черногривый лев Сесил был любим посетителями национального парка Хванге в Зимбабве. Он был известен своей необычной чёрной гривой, хорошо ладил с людьми, и был объектом исследований в университете Оксфорда. К сожалению, это не единственное, из-за чего он прославился.
В 2015 году убийство 13-летнего льва попало в заголовки международных газет и привлекло пристальное внимание к трофейной охоте. В июле того же года группа охотников использовала тушу слона, чтобы выманить Сесила из охраняемого охотничьего заповедника. Дантист из Миннесоты, Уолтер Палмер, убил льва, отрубил голову животного и забрал в качестве трофея. Чтобы совершить это, Палмер заплатил Национальному Парку более $50 000.
— Жестокость, стоящая за этим поступком, вызывает тревогу — Сесил был не только застрелен из лука, но и спустя несколько часов найден живым, и окончательно застреленным из ружья. Выращиванию и убийству львов во имя «развлечения» должен быть положен конец, — говорит Стив Маклвор, главный управляющий Всемирного общества защиты животных.
Этот инцидент вызвал возмущение во всем мире и привлек внимание к крупному бизнесу трофейной охоты:
Что же касается ограничений на охоту в Зимбабве, в августе 2015 года охота на крупную дичь была приостановлена… всего на 10 дней.
В разгар Великой депрессии скаковой конь Сухарь покорил американскую публику своей историей. Узловатый и, как считалось, ленивый американский чистокровный скакун проиграл свои первые 17 забегов. После этого он был продан новому владельцу, который нанял тренера с нетрадиционным методом дрессировки. Также этот тренер был известным тем, что восстанавливал списанных со счетов скакунов. Под его руководством Сухарь превратился в чемпиона.
В легендарной скачке 1938 года, в которой также участвовал обладатель Тройной короны скакун по имени Военный Адмирал, Сухарь обогнал его на четыре дистанции. Впоследствии его признали лошадью года. Однако травма, полученная им в 1939 году, положила конец его карьере.
На момент выхода на пенсию Сухарь выиграл 33 скачки. Его невероятный успех сделал его национальным феноменом, и он стал известен как «народный чемпион».
В 1925 году в Номе, штат Аляска, произошла смертельная вспышка дифтерии, и доставить туда лекарство было трудно из-за тяжёлых зимних условий. В итого было решено, что несколько команд сибирских хаски доставят спасительную сыворотку, преодолев расстояние в 1078 км. В «Великом забеге милосердия», как его назвали, 20 собачьих упряжек, преодолевая непогоду и низкие температуры, добрались до Нома за 127,5 часов (5 дней).
Пёс Того был вожаком, ведущим за собой упряжки. Однажды он наотрез отказался подчиниться команде двигаться вперед. Благодаря этому главный гончий забега Леонард Сеппала и его погонщики обнаружили перед собой огромную трещину во льду. Если бы Того упрямо не отказывался перевозить всю собачью упряжку, Сеппала утонул бы ужасной смертью подо льдом. И это не единственный случай, когда этот пёс спас всю операцию.
12-летний Того преодолел 425 км. В последние годы он привлекает к себе всё больше внимания, и в 2019 году о нем был снят фильм.
Шер Ами был почтовым голубем черно-пестрого окраса, одной из 600 птиц английского разведения, использовавшийся как военный курьер.
Считается, что благодаря Шер Ами около 550 военнослужащих армии США были спасены во время Первой мировой войны. В октябре 1918 года, один из батальонов оказался в ловушке в тылу немцев. Американская артиллерия, не подозревая о произошедшем, начала обстреливать их позиции.
Птица, несущая послание от застрявшего батальона, почти сразу же была ранена в грудь. Несмотря на тяжелое ранение, Шер Ами снова поднялся в воздух и пролетел 40 км примерно за 30 минут, передав сообщение американским военным, которые спасли батальон.
— Посмертно, в 1931 году Шер Ами был включен в Зал славы спортивных голубей. Он также получил золотую медаль от Организации американских любителей голубей в знак признания его выдающихся заслуг во время Первой мировой войны, — рассказывают научные специалисты Смитсоновского института.
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