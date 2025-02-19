Хвостатые легенды: топ-5 знаменитых животных

Пёс Того был вожаком, ведущим за собой упряжки. Однажды он наотрез отказался подчиниться команде двигаться вперед. Благодаря этому главный гончий забега Леонард Сеппала и его погонщики обнаружили перед собой огромную трещину во льду. Если бы Того упрямо не отказывался перевозить всю собачью упряжку, Сеппала утонул бы ужасной смертью подо льдом. И это не единственный случай, когда этот пёс спас всю операцию.