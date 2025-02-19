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Posted 19 февраля, 11:00

Published 19 февраля, 11:00

Modified 19 февраля, 11:18

Updated 19 февраля, 11:18

В закрытом городе в Башкирии не платили зарплату

Город с «бункером Путина» оказался в центре скандала

19 февраля 2025, 11:00
Фото: 2ГИС.

В закрытом городе в Башкирии не платили зарплату

В закрытом башкирском городе Межгорье возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам ЧОПа, сообщает региональный СК в среду, 19 февраля.

Охранная фирма задолжала паре сотрудников около ₽50`000 зарплаты, не рассчитавшись с экс-работниками после их увольнения в конце 2024 года.

Рабочие получили почти ₽30 млн в Башкирии
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Сейчас следователи выясняют финансовое положение фирмы, допрашивают работников и руководителей. Также выясняется, не задолжала ли охранная компания другим своим сотрудникам.

О том, что такое ЗАТО Межгорье, как там жилось в далёком и недавнем прошлом, как живут там люди сейчас и почему ходят слухи, что там находится бункер президента России — читайте в нашем материале.

Ранее Mkset писал, что вахтовиков из Республики Башкортостан оставили без заслуженных зарплат перед Новым годом.

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