Город с «бункером Путина» оказался в центре скандала

Posted 19 февраля, 11:00
Published 19 февраля, 11:00
Modified 19 февраля, 11:18
Updated 19 февраля, 11:18
Охранная фирма задолжала паре сотрудников около ₽50`000 зарплаты, не рассчитавшись с экс-работниками после их увольнения в конце 2024 года.
Сейчас следователи выясняют финансовое положение фирмы, допрашивают работников и руководителей. Также выясняется, не задолжала ли охранная компания другим своим сотрудникам.
О том, что такое ЗАТО Межгорье, как там жилось в далёком и недавнем прошлом, как живут там люди сейчас и почему ходят слухи, что там находится бункер президента России — читайте в нашем материале.
Ранее Mkset писал, что вахтовиков из Республики Башкортостан оставили без заслуженных зарплат перед Новым годом.