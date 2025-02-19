mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 04:20

Published 19 февраля, 04:20

Modified 19 февраля, 10:38

Updated 19 февраля, 10:38

Особняк за ₽150 млн выставили на продажу в Уфе

Дворец за ₽150 млн продают в Уфе: смотрим фото из царских палат

19 февраля 2025, 04:20
Фото: Avito.

Особняк за ₽150 млн выставили на продажу в Уфе

Уфимцам предлагают дом, в котором можно почувствовать себя королем, не выезжая из родного города, сообщают в среду, 19 февраля, аналитики «Авито Недвижимость».

Команда экспертов решила показать, как живут «сливки общества» и представила подборку самых дорогих домов и квартир Башкирии. И этот особняк возглавил этот список. Пока рынок аренды демонстрирует рост предложений по всей стране (особенно студий, где Томск, Кемерово, Тюмень и Краснодар лидируют по динамике), в сегменте элитной недвижимости царят свои правила. Что же делает этот дом за ₽150 млн таким особенным, что за него просят цену небольшого острова?

Во-первых, площадь — целых 761 квадратных метров. Во-вторых, качество материалов и отделка — здесь явно не экономили, создавая атмосферу настоящего особняка. Ну и, конечно, 25 соток земли. На участке расположен шикарный банный комплекс, где можно отдохнуть и расслабиться, почувствовав себя настоящим барином. Правда, «холопы» еще не добрались до второго и третьего этажа царских палат: они в состоянии чистовой отделки.

Фото: Avito

Особняк находится всего в 10 минутах езды от центра Уфы. Это значит, что, несмотря на всю роскошь и обособленность, до кипящей жизни города — рукой подать. Однако, стоит отметить, что такая покупка — это скорее инвестиция в образ жизни, чем просто приобретение квадратных метров. Ведь содержание подобного особняка тоже влетит в копеечку.

Где в Башкирии жить хорошо: мигранты теснят аксакалов
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, миграционные потоки в Башкортостане претерпевают изменения.

Читайте также:
В Уфе напали на школьницУзбекистан оденет уфимцевАномальные морозы придут к весне в Башкирию
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Аналитика#Башкортостан#Инвестиции#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Миграция#Недвижимость#Салават#Нефтекамск#Фото#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Роскошь#Белебей#Мелеуз#Янаул#Особняк#Авито#Центр Уфы#Дворец#Элитная недвижимость#Царские палаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика