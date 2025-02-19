Дворец за ₽150 млн продают в Уфе: смотрим фото из царских палат

Команда экспертов решила показать, как живут «сливки общества» и представила подборку самых дорогих домов и квартир Башкирии. И этот особняк возглавил этот список. Пока рынок аренды демонстрирует рост предложений по всей стране (особенно студий, где Томск, Кемерово, Тюмень и Краснодар лидируют по динамике), в сегменте элитной недвижимости царят свои правила. Что же делает этот дом за ₽150 млн таким особенным, что за него просят цену небольшого острова?