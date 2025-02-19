Дворец за ₽150 млн продают в Уфе: смотрим фото из царских палат

Posted 19 февраля, 04:20
Published 19 февраля, 04:20
Modified 19 февраля, 10:38
Updated 19 февраля, 10:38
Команда экспертов решила показать, как живут «сливки общества» и представила подборку самых дорогих домов и квартир Башкирии. И этот особняк возглавил этот список. Пока рынок аренды демонстрирует рост предложений по всей стране (особенно студий, где Томск, Кемерово, Тюмень и Краснодар лидируют по динамике), в сегменте элитной недвижимости царят свои правила. Что же делает этот дом за ₽150 млн таким особенным, что за него просят цену небольшого острова?
Во-первых, площадь — целых 761 квадратных метров. Во-вторых, качество материалов и отделка — здесь явно не экономили, создавая атмосферу настоящего особняка. Ну и, конечно, 25 соток земли. На участке расположен шикарный банный комплекс, где можно отдохнуть и расслабиться, почувствовав себя настоящим барином. Правда, «холопы» еще не добрались до второго и третьего этажа царских палат: они в состоянии чистовой отделки.
Особняк находится всего в 10 минутах езды от центра Уфы. Это значит, что, несмотря на всю роскошь и обособленность, до кипящей жизни города — рукой подать. Однако, стоит отметить, что такая покупка — это скорее инвестиция в образ жизни, чем просто приобретение квадратных метров. Ведь содержание подобного особняка тоже влетит в копеечку.