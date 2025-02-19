Детская зараза таит смертельную опасность для уфимцев

Posted 19 февраля, 13:57
Published 19 февраля, 13:57
Modified 19 февраля, 19:21
Updated 19 февраля, 19:21
Согласно информации надзорного ведомства, в 2024 году этот недуг перенесли 14 тысяч жителей региона. Этот показатель в целом равен данным за 2023 год.
Как и прежде, чаще всего этому заболеванию были подвержены дети в возрасте от трёх до 14 лет. В Роспотребнадзоре указали, что чаще заразу подхватывают юные башкортостанцы, посещающие организованные коллективы, то есть детские сады, школы и кружки, а таким относятся абсолютное большинство детей.
Ветряная оспа, или ветрянка, часто воспринимается как безобидная детская болезнь, но на самом деле она может привести к серьезным осложнениям. Некоторые родители сознательно заражают детей, считая, что лучше переболеть в раннем возрасте, но такой подход опасен. Вирус может вызвать тяжелые последствия даже у здоровых малышей, включая бактериальные инфекции кожи, воспаление легких и поражение нервной системы.
Особенно опасна ветрянка для взрослых. Если ребенок чаще переносит заболевание в относительно легкой форме, то у взрослых оно протекает тяжелее, с высокой температурой, обильной сыпью и риском осложнений. Среди них — пневмония, энцефалит и поражения внутренних органов. Беременные женщины в группе особого риска, так как болезнь может привести к серьезным порокам развития у плода или даже выкидышу.
Специально заражаться ветрянкой — ненужный риск, особенно когда существует вакцинация. Прививка помогает избежать болезни или перенести ее в легкой форме, снижая вероятность осложнений. Лучше заранее позаботиться о защите, чем подвергать себя и окружающих опасности.