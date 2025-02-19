Детская зараза таит смертельную опасность для уфимцев

Особенно опасна ветрянка для взрослых. Если ребенок чаще переносит заболевание в относительно легкой форме, то у взрослых оно протекает тяжелее, с высокой температурой, обильной сыпью и риском осложнений. Среди них — пневмония, энцефалит и поражения внутренних органов. Беременные женщины в группе особого риска, так как болезнь может привести к серьезным порокам развития у плода или даже выкидышу.