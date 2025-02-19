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Posted 19 февраля, 13:57

Published 19 февраля, 13:57

Modified 19 февраля, 19:21

Updated 19 февраля, 19:21

Оспой заболели 14`000 жителей Башкирии

Детская зараза таит смертельную опасность для уфимцев

19 февраля 2025, 13:57
Фото: 1MI.

Оспой заболели 14`000 жителей Башкирии

В Башкирии подвели итоги заболеваемости ветряной оспой за 2024 год, отчитался Роспотребнадзор Республики Башкортостан в среду, 19 февраля.

Согласно информации надзорного ведомства, в 2024 году этот недуг перенесли 14 тысяч жителей региона. Этот показатель в целом равен данным за 2023 год.

Как и прежде, чаще всего этому заболеванию были подвержены дети в возрасте от трёх до 14 лет. В Роспотребнадзоре указали, что чаще заразу подхватывают юные башкортостанцы, посещающие организованные коллективы, то есть детские сады, школы и кружки, а таким относятся абсолютное большинство детей.

Ветряная оспа, или ветрянка, часто воспринимается как безобидная детская болезнь, но на самом деле она может привести к серьезным осложнениям. Некоторые родители сознательно заражают детей, считая, что лучше переболеть в раннем возрасте, но такой подход опасен. Вирус может вызвать тяжелые последствия даже у здоровых малышей, включая бактериальные инфекции кожи, воспаление легких и поражение нервной системы.

Особенно опасна ветрянка для взрослых. Если ребенок чаще переносит заболевание в относительно легкой форме, то у взрослых оно протекает тяжелее, с высокой температурой, обильной сыпью и риском осложнений. Среди них — пневмония, энцефалит и поражения внутренних органов. Беременные женщины в группе особого риска, так как болезнь может привести к серьезным порокам развития у плода или даже выкидышу.

Специально заражаться ветрянкой — ненужный риск, особенно когда существует вакцинация. Прививка помогает избежать болезни или перенести ее в легкой форме, снижая вероятность осложнений. Лучше заранее позаботиться о защите, чем подвергать себя и окружающих опасности.

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Ранее Mkset сообщал о массовом закрытии школ на карантин в Башкирии.

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