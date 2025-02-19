Чиновников выгнали на мороз в Уфе

Posted 19 февраля, 10:31
Published 19 февраля, 10:31
Modified 19 февраля, 11:27
Updated 19 февраля, 11:27
Вместо уютного кабинета уфимские чиновники 13 февраля, в самый мороз, отправились на остановку «Монумент Дружбы» в разгар утреннего часа пик. С 7 до 9 утра они, вместе с представителями прокуратуры Кировского района, изучали, как ходит транспорт и довольны ли пассажиры. Всё это — чтобы разобраться с жалобами жителей Кузнецовского Затона на нехватку автобусов маршрута №13.
За два часа «морозного дежурства» через остановку проехало 120 транспортных средств, представляющих 14 различных маршрутов. Оказалось, что автобусы подъезжают в среднем каждые две минуты — довольно неплохо. Больше всего было вместительных автобусов (48%), но и «маршруток» хватало (25%).
Особое внимание уделялось маршруту №13, ставшему причиной жалоб. Выяснилось, что в среднем автобус этого маршрута подходил каждые 7 минут, а наполняемость салонов оценивалась в 4 балла по пятибалльной шкале. За два часа проехало 17 автобусов, а с остановки вышло около 65 человек, которые, в основном, пересаживались на другие маршруты. Интересно, что еще накануне, 12 февраля, специалисты «Уфагортранс» проводили проверку на остановке «Ул. Геофизиков». Результаты оказались схожими: автобусы №13 ходили с интервалом около 7 минут и были заполнены на 4 балла.
Чиновники отмечают, что при проверках наполненность автобусов бывает разной, поэтому оценивается среднее значение. Тем не менее, в адрес «Башавтотранса» направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность замены автобусов среднего класса на автобусы большого класса в часы пик на маршруте №13.
Как ранее сообщал Mkset, к двум автобусным маршрутам, следующим из столицы Республики Башкортостан в Иглино, добавили остановки.