Чиновников выгнали на мороз в Уфе

Особое внимание уделялось маршруту №13, ставшему причиной жалоб. Выяснилось, что в среднем автобус этого маршрута подходил каждые 7 минут, а наполняемость салонов оценивалась в 4 балла по пятибалльной шкале. За два часа проехало 17 автобусов, а с остановки вышло около 65 человек, которые, в основном, пересаживались на другие маршруты. Интересно, что еще накануне, 12 февраля, специалисты «Уфагортранс» проводили проверку на остановке «Ул. Геофизиков». Результаты оказались схожими: автобусы №13 ходили с интервалом около 7 минут и были заполнены на 4 балла.