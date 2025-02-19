mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 10:31

Published 19 февраля, 10:31

Modified 19 февраля, 11:27

Updated 19 февраля, 11:27

Чиновников выгнали на мороз в Уфе

Чиновников выгнали на мороз в Уфе

19 февраля 2025, 10:31
Фото: официальный канал транспортного обслуживания города.
В Уфе чиновники лично проверили жалобы на работу общественного транспорта, померзнув на остановке «Монумент Дружбы» в час пик, сообщает в среду, 19 февраля, об официальный канал транспортного обслуживания города.

Вместо уютного кабинета уфимские чиновники 13 февраля, в самый мороз, отправились на остановку «Монумент Дружбы» в разгар утреннего часа пик. С 7 до 9 утра они, вместе с представителями прокуратуры Кировского района, изучали, как ходит транспорт и довольны ли пассажиры. Всё это — чтобы разобраться с жалобами жителей Кузнецовского Затона на нехватку автобусов маршрута №13.

За два часа «морозного дежурства» через остановку проехало 120 транспортных средств, представляющих 14 различных маршрутов. Оказалось, что автобусы подъезжают в среднем каждые две минуты — довольно неплохо. Больше всего было вместительных автобусов (48%), но и «маршруток» хватало (25%).

В Башкирии полыхающий автобус напугал пассажиров
Узнать подробнее

Особое внимание уделялось маршруту №13, ставшему причиной жалоб. Выяснилось, что в среднем автобус этого маршрута подходил каждые 7 минут, а наполняемость салонов оценивалась в 4 балла по пятибалльной шкале. За два часа проехало 17 автобусов, а с остановки вышло около 65 человек, которые, в основном, пересаживались на другие маршруты. Интересно, что еще накануне, 12 февраля, специалисты «Уфагортранс» проводили проверку на остановке «Ул. Геофизиков». Результаты оказались схожими: автобусы №13 ходили с интервалом около 7 минут и были заполнены на 4 балла.

Чиновники отмечают, что при проверках наполненность автобусов бывает разной, поэтому оценивается среднее значение. Тем не менее, в адрес «Башавтотранса» направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность замены автобусов среднего класса на автобусы большого класса в часы пик на маршруте №13.

В Уфе изменили два автобусных маршрута
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, к двум автобусным маршрутам, следующим из столицы Республики Башкортостан в Иглино, добавили остановки.

Читайте также:
Бойцам СВО дают новое пособие в БашкирииЛютые морозы станут шоковой терапией для БашкирииБизнесмен встретил жуткую смерть в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Проверка#Башкортостан#Дороги#Чиновники#Благовещенск#Жалобы#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Башавтотранс#Автобусы#Мороз#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Пассажиры#Комфорт#Маршрут №13#Загруженность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика