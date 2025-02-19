Будущее наступает: ключевые вызовы на заре эры открытого банкинга

Отметим, что в преддверии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» ВТБ провел масштабное исследование «Открытый банкинг: безопасные API для всех», в рамках которого проанализировал свыше ста российских и зарубежных источников информации. Анализ ключевых источников показал, что в странах-лидерах, где развивается открытый банкинг, основную роль в реализации концепции сыграли регуляторы финансового рынка и связанные с ними операторы среды открытых API. А сам по себе открытый банкинг является более совершенной системой платежей на том или ином финансовом рынке. Как показало исследование, развитие открытого банкинга несет как угрозы мошенничества, основанные на взаимосвязи счетов пользователя в разных банках и сервисах, так и напротив, открытые интерфейсы помогают бороться с мошенничеством, выявляя подозрительные движения денежных средств по различным банковским счетам. В то же время массового распространения информационных кампаний по повышению безопасности при развитии открытого банкинга сегодня не наблюдается. В основном речь идет об общих правилах цифровой гигиены — установка не угадываемых паролей, запрет на передачу кодов доступа третьим лицам и др. Именно поэтому, по мнению Сергея Безбогова, одной из задач крупнейших игроков финансового рынка сегодня должно стать всеобъемлющее информирование пользователей о том, как будет работать открытый банкинг, какие возможности он раскрывает для пользователей и какие имеются риски.