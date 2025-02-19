Бойцам СВО будут платить по максимуму в Уфе

Posted 19 февраля, 09:35
Published 19 февраля, 09:35
Modified 19 февраля, 10:11
Updated 19 февраля, 10:11
Как пояснил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, главная проблема — это справка о доходах, необходимая для расчета пособия. Получить её в Министерстве обороны быстро не получается из-за огромного количества запросов. В итоге, вчерашние герои вынуждены довольствоваться минимальным пособием, оставаясь без средств к существованию.
В связи с этим предлагается упростить процедуру оформления пособия для участников СВО. Если законопроект будет принят, мобилизованные, добровольцы и контрактники смогут получать максимальное пособие по безработице, не предоставляя справку о доходах. Более того, срок выплаты пособия планируется увеличить с 6 до 12 месяцев.
Как ранее сообщал Mkset, у жителей региона появилась реальная возможность получить все пенсионные накопления одной суммой.