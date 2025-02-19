Бойцам СВО будут платить по максимуму в Уфе

В связи с этим предлагается упростить процедуру оформления пособия для участников СВО. Если законопроект будет принят, мобилизованные, добровольцы и контрактники смогут получать максимальное пособие по безработице, не предоставляя справку о доходах. Более того, срок выплаты пособия планируется увеличить с 6 до 12 месяцев.