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Posted 19 февраля, 09:35

Published 19 февраля, 09:35

Modified 19 февраля, 10:11

Updated 19 февраля, 10:11

Бойцам СВО дают новое пособие в Башкирии

Бойцам СВО будут платить по максимуму в Уфе

19 февраля 2025, 09:35
Фото: 1MI.

Бойцам СВО дают новое пособие в Башкирии

Парламентарии намерены облегчить жизнь вернувшимся с фронта участникам СВО, предложив им упрощенную систему получения пособия по безработице, сообщает в среду, 19 февраля, Госсобрание-Курултай РБ.

Как пояснил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, главная проблема — это справка о доходах, необходимая для расчета пособия. Получить её в Министерстве обороны быстро не получается из-за огромного количества запросов. В итоге, вчерашние герои вынуждены довольствоваться минимальным пособием, оставаясь без средств к существованию.

В связи с этим предлагается упростить процедуру оформления пособия для участников СВО. Если законопроект будет принят, мобилизованные, добровольцы и контрактники смогут получать максимальное пособие по безработице, не предоставляя справку о доходах. Более того, срок выплаты пособия планируется увеличить с 6 до 12 месяцев.

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Как ранее сообщал Mkset, у жителей региона появилась реальная возможность получить все пенсионные накопления одной суммой.

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