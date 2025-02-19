Больше никаких мучений — как очистить чайник от накипи

Накипь — это твердые отложения солей, которые появляются при нагреве жесткой воды. Чем больше в воде солей кальция и магния, тем быстрее образуются эти отложения. Со временем они ухудшают работу чайника, увеличивают расход электроэнергии и даже могут привести к поломке. Кроме того, накипь портит вкус воды, что сказывается на качестве напитков.