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Posted 19 февраля, 05:02

Published 19 февраля, 05:02

Modified 19 февраля, 10:32

Updated 19 февраля, 10:32

Более ₽4 млрд вложат в ремонт 22 км дороги в Башкирии

Более ₽4 млрд вложат в ремонт 22 км дороги в Башкирии

19 февраля 2025, 05:02
Фото: 1MI.
Трасса Уфа-Оренбург преобразятся до неузнаваемости благодаря масштабному капитальному ремонту, сообщает в среду, 19 февраля, сайт ЕИС закупки.

Федеральное казенное учреждение Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» объявило открытый конкурс в электронной форме на проведение капитального ремонта участка трассы Р-240 Уфа-Оренбург с 112 по 135 километр. Сумма контракта впечатляет — более 4,1 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля 2025 года, а победитель должен будет завершить все работы к 1 декабря 2026 года. Это значит, что уже скоро водители смогут забыть о ямах и ухабах на этом участке трассы и наслаждаться комфортной и безопасной ездой. Если, конечно, дорожники справятся с задачей добросовестно.

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Как ранее сообщал Mkset, в Абзелиловском районе региона появится новый туристический объект — глэмпинговый комплекс.

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