Более ₽4 млрд вложат в ремонт 22 км дороги в Башкирии

Posted 19 февраля, 05:02
Published 19 февраля, 05:02
Modified 19 февраля, 10:32
Updated 19 февраля, 10:32
Федеральное казенное учреждение Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» объявило открытый конкурс в электронной форме на проведение капитального ремонта участка трассы Р-240 Уфа-Оренбург с 112 по 135 километр. Сумма контракта впечатляет — более 4,1 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля 2025 года, а победитель должен будет завершить все работы к 1 декабря 2026 года. Это значит, что уже скоро водители смогут забыть о ямах и ухабах на этом участке трассы и наслаждаться комфортной и безопасной ездой. Если, конечно, дорожники справятся с задачей добросовестно.
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