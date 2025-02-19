Более ₽4 млрд вложат в ремонт 22 км дороги в Башкирии

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля 2025 года, а победитель должен будет завершить все работы к 1 декабря 2026 года. Это значит, что уже скоро водители смогут забыть о ямах и ухабах на этом участке трассы и наслаждаться комфортной и безопасной ездой. Если, конечно, дорожники справятся с задачей добросовестно.