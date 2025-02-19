Бизнесмен встретил жуткую смерть в Башкирии

Posted 19 февраля, 08:09
Published 19 февраля, 08:09
Modified 19 февраля, 09:42
Updated 19 февраля, 09:42
Ранее Mkset сообщал, что в ночь с 13 на 14 февраля мужчина скрылся подо льдом водоёма, но так и не выплыл.
Когда выяснилось, что их знакомый скорее всего погиб, на место приехали подводные охотники со всего региона. В дни поисков они дежурили на берегу Белой. Когда тело мужчины нашли, они решили финансово помочь его семье.
Сообщается, что мужчину звали Фаиль Усманов, ему было 43 года. Помимо занятий предпринимательством, он являлся многодетным отцом. 17 февраля Фанзиля похоронили.
Причины, по которым мужчина не всплыл во время подводной охоты, остаются неизвестными. Часть близких думают, что у мужчины могло стать плохо с сердцем.
— Очень жаль парня прекрасный был человек терпение жене и матери. Дорогие рыбаки берегите себя риск это плохое дело всем нам терпения, — написала Райфа Р.
Ранее сообщалось о страшной гибели рабочего в Стерлитамаке. Его намотало на буровую установку. Медики оказались здесь бессильны.