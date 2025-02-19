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Posted 19 февраля, 05:06

Published 19 февраля, 05:06

Modified 19 февраля, 10:28

Updated 19 февраля, 10:28

В Уфе завершили большую стройку

Бесконечная стройка кончилась в Уфе

19 февраля 2025, 05:06
Фото: Администрация Уфы.

В Уфе завершили большую стройку

Сюжет
Экология
Возведение крупного канализационного коллектора от насосной станции «Затон-Восточный» до очистных сооружений завершилось в столице Республики Башкортостан, сообщает мэрия в среду, 19 февраля

Таким образом, теперь уфимская канализация сможет пропускать до 142 тысяч кубометров в сутки, а благодаря этому можно возвести ещё около 8 млн «квадратов» жилья.

За время строительства рабочие проложили 27 километров коллектора. Помимо прокладки труб, работы включали обратную засыпку траншей, строительство железобетонных камер, монтаж необходимого оборудования и другие мероприятия.

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Благодаря завершению строительства коллектора теперь у 260 тысяч семей будут улучшены условия проживания.

Напомним, строить коллектор за ₽4 млрд начали еще в 2021 году и тогда планировали уложиться к 2023 году.

Канализационный коллектор — это система труб, которая собирает и транспортирует сточные воды и отходы из домов, заводов и прочих зданий. Он помогает надёжно удалять эти воды от населённых пунктов и направлять их на очистные сооружения.

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Ранее Mkset писал, что кредитная организация построит манеж в столице Республике Башкортостан. Также сообщалось, что жителей частного сектора у строящегося огромного кампуса в Уфе вызывают беспокойство земляные провалы.

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