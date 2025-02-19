Бесконечная стройка кончилась в Уфе

Posted 19 февраля, 05:06
Published 19 февраля, 05:06
Modified 19 февраля, 10:28
Updated 19 февраля, 10:28
Таким образом, теперь уфимская канализация сможет пропускать до 142 тысяч кубометров в сутки, а благодаря этому можно возвести ещё около 8 млн «квадратов» жилья.
За время строительства рабочие проложили 27 километров коллектора. Помимо прокладки труб, работы включали обратную засыпку траншей, строительство железобетонных камер, монтаж необходимого оборудования и другие мероприятия.
Благодаря завершению строительства коллектора теперь у 260 тысяч семей будут улучшены условия проживания.
Напомним, строить коллектор за ₽4 млрд начали еще в 2021 году и тогда планировали уложиться к 2023 году.
Канализационный коллектор — это система труб, которая собирает и транспортирует сточные воды и отходы из домов, заводов и прочих зданий. Он помогает надёжно удалять эти воды от населённых пунктов и направлять их на очистные сооружения.
Ранее Mkset писал, что кредитная организация построит манеж в столице Республике Башкортостан. Также сообщалось, что жителей частного сектора у строящегося огромного кампуса в Уфе вызывают беспокойство земляные провалы.