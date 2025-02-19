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Posted 19 февраля, 05:36

Published 19 февраля, 05:36

Modified 19 февраля, 10:25

Updated 19 февраля, 10:25

Хабиров встретился с сельской молодёжью Башкирии

Башкирской земле нужна молодая кровь

19 февраля 2025, 05:36
Фото: Сайт главы Башкирии.

Хабиров встретился с сельской молодёжью Башкирии

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с сельской молодёжью региона в Уфе на форуме «Команда будущего», сообщает его пресс-служба в среду, 19 февраля.

Встреча состоялась 18 февраля. На ней присутствовали 165 молодых людей, являющихся специалистами в сфере сельского хозяйства или студентами данного профиля.

На мероприятии затрагивались различные темы, среди них — дефицит кадров в аграрном секторе региона. Сейчас в нём работает около 50 тысяч человек, а нехватка спецов там составляет ещё 5 тысяч.

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Руководитель РБ отметил, что для поддержки сельского хозяйства в Башкирии существуют федеральные субсидии и гранты. На текущий год по региону они составляют в районе ₽5 млрд.

Также в ходе дискуссий была поднята тема злоупотребления алкоголя. Хабиров заявил, что в регионе средняя продолжительность жизни мужчин ниже, чем у прекрасного пола, и назвал одной из причин этого вышеуказанную.

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Ранее Хабиров встретился с послом Узбекистана. Какие результаты дала деловая беседа — читайте в материале Mkset.

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