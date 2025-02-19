Башкирской земле нужна молодая кровь

Posted 19 февраля, 05:36
Published 19 февраля, 05:36
Modified 19 февраля, 10:25
Updated 19 февраля, 10:25
Встреча состоялась 18 февраля. На ней присутствовали 165 молодых людей, являющихся специалистами в сфере сельского хозяйства или студентами данного профиля.
На мероприятии затрагивались различные темы, среди них — дефицит кадров в аграрном секторе региона. Сейчас в нём работает около 50 тысяч человек, а нехватка спецов там составляет ещё 5 тысяч.
Руководитель РБ отметил, что для поддержки сельского хозяйства в Башкирии существуют федеральные субсидии и гранты. На текущий год по региону они составляют в районе ₽5 млрд.
Также в ходе дискуссий была поднята тема злоупотребления алкоголя. Хабиров заявил, что в регионе средняя продолжительность жизни мужчин ниже, чем у прекрасного пола, и назвал одной из причин этого вышеуказанную.
Ранее Хабиров встретился с послом Узбекистана. Какие результаты дала деловая беседа — читайте в материале Mkset.