Аномальная весна удивит Башкирию

Posted 19 февраля, 18:13
Published 19 февраля, 18:13
Modified 19 февраля, 19:35
Updated 19 февраля, 19:35
Ведомство выяснило, насколько рискует Республика Башкортостан оказаться в зоне повышенного риска природных пожаров.
Так, март в регионе должен выдастся довольно спокойным. Вероятнее всего, это связано с большим количеством снежных осадков, которые и сегодня укрывают регион. Как известно, высота снежного покрова под Уфой достигла 63 см.
А вот апрель готовит опасные условия как Башкирии, так и всей Центральной России, а также Приволжью. Месяц будет сухим и жарким. Вероятность природных пожаров в Башкортостане будет превышать средние многолетние значения.
К счастью, в мае обстановка вновь стабилизируется. Не исключено, что месяц обещает быть довольно дождливым.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за временного потепления активизировались опасные насекомые.