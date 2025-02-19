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Posted 19 февраля, 18:13

Published 19 февраля, 18:13

Modified 19 февраля, 19:35

Updated 19 февраля, 19:35

Аномальную весну спрогнозировали в Башкирии

Аномальная весна удивит Башкирию

19 февраля 2025, 18:13
Фото: 1MI.

Аномальную весну спрогнозировали в Башкирии

Нетипичные метеоусловия ждут Башкортостан весной 2025 года, предварительным прогнозом на это время года сообщила Mkset Федеральная Авиалесоохрана в среду, 19 февраля.

Ведомство выяснило, насколько рискует Республика Башкортостан оказаться в зоне повышенного риска природных пожаров.

Так, март в регионе должен выдастся довольно спокойным. Вероятнее всего, это связано с большим количеством снежных осадков, которые и сегодня укрывают регион. Как известно, высота снежного покрова под Уфой достигла 63 см.

А вот апрель готовит опасные условия как Башкирии, так и всей Центральной России, а также Приволжью. Месяц будет сухим и жарким. Вероятность природных пожаров в Башкортостане будет превышать средние многолетние значения.

К счастью, в мае обстановка вновь стабилизируется. Не исключено, что месяц обещает быть довольно дождливым.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за временного потепления активизировались опасные насекомые.

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