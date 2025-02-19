Жители Башкирии массово потеряли миллионы рублей попытавшись решить свои проблемы

Posted 19 февраля, 07:40
Published 19 февраля, 07:40
Modified 19 февраля, 09:04
Updated 19 февраля, 09:04
Когда попадаешь в неприятную жизненную ситуацию, связанную с финансовой составляющей, зачастую совершаешь необдуманные поступки, которые впоследствии ведут к еще более серьезным проблемам. Впадая в зависимость от кредиторов, копящихся долгов, люди, сами того не осознавая, попадают в лапы различного рода дельцов.
ООО «Уфимское финансовое бюро» зарегистрировано менее года назад (27 марта) и имеет юридический адрес в Кармаскалинском районе Башкортостана. Организация может стать фигурантом громкого судебного разбирательства. Компания предлагала помощь в получении кредита людям с испорченной кредитной историей, высокой финансовой нагрузкой, долгами перед микрофинансовыми организациями, по линии Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В июле 2024-го года жительница Дюртюлей 51-летняя Ляйсан Исламуратова, в силу ряда причин (наличие задолженности, необходимость сделать косметический ремонт в квартире, воспитание в одиночку несовершеннолетнего ребенка при трудоустройстве в бюджетной организации), обратилась в «УФБ». Изначально ее якобы заверили, что проблемы женщины решатся, и пригласили в офис компании. При этом «УФБ» не являлось кредитором, а лишь гарантировало посредничество между клиентом и выбранным банком.
Исламуратова рассказала, что компания проверила ее кредитный рейтинг, собрала несколько справок и документов. А после выставила счет за свои услуги на 40 тысяч рублей. Следом, как сообщила Mkset женщина, с нее потребовали возместить дополнительные затраты. Когда Исламуратова поняла, что не дождется помощи, за которой пришла, она потеряла более 90 тысяч рублей и снова залезла в долги.
Далее она написала письмо-претензию в адрес компании и при этом обратилась в правоохранительные органы. В ноябре Исламуратовой пришел ответ за подписью генерального директора «УФБ» Л. К. Ильясовой. В нем сообщалось, что «все обязательства в полном объеме и в строго установленные сроки компанией были выполнены». Возвращать деньги компания не собиралась.
— Компания оказала мне услуги? Какие? — парировала Ляйсан Исламуратова в ответном письме «УФБ» в порядке досудебного урегулирования спора. — Я не обращалась для того, чтобы был определен мой кредитный рейтинг, и чтобы я оформила самозанятость и открыла ИП. Мне было предложено оказать содействие в получении кредита при 100%-ном одобрении, по мнению специалистов компании, для чего и была приглашена приехать в Уфу с минимальным набором документов — паспорт и СНИЛС — для того, чтобы получить кредит по так называемой линии господдержки. Однако, как оказалось впоследствии, по мнению работников конторы, я скрыла от сотрудников информацию о точной сумме своей задолженности и ввела их в заблуждение.
Женщина выполнила все требования компании — оформила ИП, предоставила доверенных лиц, оплатила 10 тысяч за новых доверенных лиц в связи с тем, что первые два лица оказались ненадежными и некомпетентными. Однако шаг за шагом она узнавала о новых видах услуг, которые каждый раз были «последними» оплачиваемыми ради достижения цели.
Изначально в ведомстве заявили, что «вопрос не входит в компетенцию». Оценка последующей претензии гражданки Исламуратовой в Роспотребнадзор была более развернутой: «предоставляйте надлежащие копии документов, готовьте исковое заявление в суд». Затем пришел и ответ от Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Республике Башкортостан, где значилось, что сообщат о результатах рассмотрения ее жалобы позже.
«УФБ» следит за свои имиджем: на сайтах, призывающих обратиться в компанию, она характеризуется положительно. Но вот, к примеру, на форуме Финдозор есть негативные отзывы (орфография сохранена):
— Лично у меня не вызывает доверие данная организация, судя по анализам отзывов после оплаты услуг вы ничего не получите, много отрицательных и негативных отзывов. Да и в наше время доверять кому то решить финансовый вопрос платя за услугу не вызывает доверия. Именно так работают большинство черных брокеров, обещая решение вопросов, по факту развели» (Stefan*).
— Это по-сути продавцы воздуха» (ALEX AXEL).
—Ну, напишу сегодня жалобу. Просто не понравилась эта фраза сотрудницы, что мои паспортные данные у них остались. Как будто намекала на что то 😅» (ру).
Еще одним человеком, который влез в долги во время взаимодействия с «УФБ» стал житель села Булгаково Уфимского района 55-летний Олег Донченко. Он просил о содействии в кредите на три миллиона рублей, а в итоге остался должен 300 тысяч — 10 процентов от запрашиваемой суммы, ушедших в небытие. Когда компания с ним закончила, гражданин Донченко написал в республиканские правоохранительные органы, но должных ответов и даже отписок не получил. Поэтому 22 января 2025 года он направил обращение к Президенту России Владимиру Путину.
В нем мужчина заявил, что в отношении него были допущены действия, выразившиеся в виде намеренном введении в заблуждение с целью завладения денежными средствами. Донченко попросил главу Государства разобраться в сложившейся ситуации, защитить его законные права и интересы. А также взять данное дело на контроль с целью пресечения противоправных действий в отношении граждан.
Позвонив Олегу Донченко, мы услышали бодрый и позитивный голос. «Как раз с группой потерпевших без пяти минут входим в кабинет замминистра МВД. Были записаны на прием, и вот теперь ждем каких-то обнадеживающих слов от чиновника», — сообщил он.
— После реакции на наше письмо Президенту страны обращение стали передавать вниз по инстанциям, и сейчас оно отписано представителям республиканского Управления внутренних дел, рассказывает Олег Донченко. — Обещали рассмотреть в течении месяца. Если не будет какого-то содействия, обязательно обратимся к Владимиру Владимировичу вновь. К сожалению, пока особой веры в положительный исход нет. Лишь бы вообще не спустили дело на тормоза.
— Не факт, что нам все-таки вернут потерянные деньги, — перехватывает трубку Ляйсан Исламуратова. — Конечно, обидно. Но очень хотелось бы, чтобы их все-таки постигла заслуженная кара.
По словам экономиста Натальи Калининой, у людей, обычно страдающих от подобных схем, крайне низкие познания в области финансов. Они зачастую просто не понимают, на какую кабалу подписываются.
— Вот вы, например, думаете: «Надо сделать ремонт» и после этого начинаете искать средства, накоплений не так много, поэтому решаете денег занять. Но банк вам не дает, говорит, что кредитная нагрузка большая. Тогда грамотный человек идею, скорее всего, отложит и продолжит накапливать деньги самостоятельно. Что делает неграмотный житель? Весь в долгах по уши, он продолжает искать деньги. Идет в микрофинансовые организации, в подобного рода конторы и еще дальше загоняет себя в кредиты. Это недопустимо, но таких людей миллионы по всей России, — рассказала Наталья Mkset.
По словам юриста Виталия Буркина, ситуация частная, но в рамках страны имеет такие масштабы, что многим и не снились.
— Особенность схемы, используемой ООО «Уфимское финансовое бюро» — это использование финансовой и договорной неграмотности граждан. Они обещают помощь в получении кредита на значительную сумму за определенный процент, а в предмете договора прописывают оказание финансовых услуг. При этом цена договора совпадает с размером их гонорара. В итоге человек не получает обещанного, но формально предъявить претензии не может, — поделился с Mkset юрист Виталий Буркин своим видением ситуации.
Специалисты отмечают, что около 50% населения России вынуждены на постоянной основе или периодически кредитоваться. И это глобальная проблема в рамках страны. Как правило, в начале каждого календарного года происходит небольшой спад, но впоследствии количество желающих получить ссуду, попасть в долговую зависимость вновь возрастает. Нельзя сказать, что государство вовсе не предпринимает попыток ограничить своих граждан от аферистов разного уровня.
К примеру, с 2023 года сотовых операторов начали штрафовать за то, что не отключают подменные номера, а 26 февраля 2024 года Владимир Путин подписал закон, который разрешает гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Такие действия позволяют блокировать работу недобросовестных граждан по популярным схемам. Однако те с каждым годом находят новые способы обмана граждан.
Только за 2024 год, по словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, мошенники похитили у россиян 250–300 млрд руб. И в этой ситуации поможет только глобальная работа, что-то вроде национального проекта «Финансовая грамотность Россиян», когда о том, как не попасться к мошенникам и не потерять сбережения, будут говорить на каждом углу и в каждой организации.