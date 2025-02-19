Жители Башкирии массово потеряли миллионы рублей попытавшись решить свои проблемы

Еще одним человеком, который влез в долги во время взаимодействия с «УФБ» стал житель села Булгаково Уфимского района 55-летний Олег Донченко. Он просил о содействии в кредите на три миллиона рублей, а в итоге остался должен 300 тысяч — 10 процентов от запрашиваемой суммы, ушедших в небытие. Когда компания с ним закончила, гражданин Донченко написал в республиканские правоохранительные органы, но должных ответов и даже отписок не получил. Поэтому 22 января 2025 года он направил обращение к Президенту России Владимиру Путину.