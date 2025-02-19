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Posted 19 февраля, 08:56

Published 19 февраля, 08:56

Modified 19 февраля, 11:47

Updated 19 февраля, 11:47

Башкирия оказалась лидером защиты потребителей

10% товаров продают с нарушениями в Башкирии

19 февраля 2025, 08:56
Фото: 1MI.

Башкирия оказалась лидером защиты потребителей

В Башкирии активно борются с недобросовестными продавцами, сообщает в среду, 19 февраля, Министерство торговли и услуг РБ.

И.о. министра торговли и услуг Башкирии, Алексей Гусев, отметил, что в 2024 году около 800 человек получили бесплатную юридическую помощь. Это позволило составить почти 200 претензий и исковых заявлений для социально незащищенных граждан. Более того, благодаря досудебному урегулированию споров, потребителям вернули более ₽10 млн.

В 2024 году Башкирия вдвое перевыполнила план по контролю в сфере защиты прав потребителей. Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора, Анна Казак, в регионе активно сотрудничают различные ведомства, чтобы выявлять и пресекать продажу некачественной продукции. Особое внимание уделяется контролю за маркировкой товаров с помощью системы «Честный знак».

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Инспекторы выявили более 400 случаев, когда продажа товаров вызывала подозрения. В результате было проверено свыше 171 тысячи товаров, и каждая десятая единица оказалась с нарушениями. Итог — 514 протоколов об административных правонарушениях и штрафы на сумму более ₽3 млн. Больше всего нарушений выявляется при продаже табачной и никотиносодержащей продукции, кальянов, молочной продукции, воды в упаковках и БАДов. Из проверенных 42 тысяч единиц этой продукции, почти 10 тысяч (23%) были изъяты из оборота.

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Как ранее сообщал Mkset, продавцы на онлайн-платформах решили удивить дачников Башкирии, предлагая им не просто семена, а чудеса селекции.

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