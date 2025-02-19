10% товаров продают с нарушениями в Башкирии

Инспекторы выявили более 400 случаев, когда продажа товаров вызывала подозрения. В результате было проверено свыше 171 тысячи товаров, и каждая десятая единица оказалась с нарушениями. Итог — 514 протоколов об административных правонарушениях и штрафы на сумму более ₽3 млн. Больше всего нарушений выявляется при продаже табачной и никотиносодержащей продукции, кальянов, молочной продукции, воды в упаковках и БАДов. Из проверенных 42 тысяч единиц этой продукции, почти 10 тысяч (23%) были изъяты из оборота.