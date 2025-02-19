10% товаров продают с нарушениями в Башкирии

Posted 19 февраля, 08:56
Published 19 февраля, 08:56
Modified 19 февраля, 11:47
Updated 19 февраля, 11:47
И.о. министра торговли и услуг Башкирии, Алексей Гусев, отметил, что в 2024 году около 800 человек получили бесплатную юридическую помощь. Это позволило составить почти 200 претензий и исковых заявлений для социально незащищенных граждан. Более того, благодаря досудебному урегулированию споров, потребителям вернули более ₽10 млн.
В 2024 году Башкирия вдвое перевыполнила план по контролю в сфере защиты прав потребителей. Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора, Анна Казак, в регионе активно сотрудничают различные ведомства, чтобы выявлять и пресекать продажу некачественной продукции. Особое внимание уделяется контролю за маркировкой товаров с помощью системы «Честный знак».
Инспекторы выявили более 400 случаев, когда продажа товаров вызывала подозрения. В результате было проверено свыше 171 тысячи товаров, и каждая десятая единица оказалась с нарушениями. Итог — 514 протоколов об административных правонарушениях и штрафы на сумму более ₽3 млн. Больше всего нарушений выявляется при продаже табачной и никотиносодержащей продукции, кальянов, молочной продукции, воды в упаковках и БАДов. Из проверенных 42 тысяч единиц этой продукции, почти 10 тысяч (23%) были изъяты из оборота.
Как ранее сообщал Mkset, продавцы на онлайн-платформах решили удивить дачников Башкирии, предлагая им не просто семена, а чудеса селекции.