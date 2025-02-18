Жён бойцов отправили к психологам в Башкирии

Posted 18 февраля, 05:17
Published 18 февраля, 05:17
Modified 18 февраля, 10:21
Updated 18 февраля, 10:21
Всего курсы закончили 50 жен участников спецоперации. Они включали 168 часов уроков по ведению бизнеса, преподавателями в которых послужили 13 экспертов. Также женщины прошли 100 часов индивидуальных консультаций с психологами.
Финалистками проекта стали десять женщин с самыми лучшими предпринимательскими идеями. Первое место заняла Айгуль Сафиуллина из Агидели с проектом по производству одежды.
Ранее Mkset писал, что боец специальной военной операции с позывным «Башкир» получил награду из рук руководителя региона Радия Хабирова. Вручение прошло прямо во время оперативного совещания регионального кабмина.