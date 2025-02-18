mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 05:17

Published 18 февраля, 05:17

Modified 18 февраля, 10:21

Updated 18 февраля, 10:21

Жены участников СВО заняли бизнесом в Башкирии

Жён бойцов отправили к психологам в Башкирии

18 февраля 2025, 05:17
Фото: Правительство Башкирии.

Жены участников СВО заняли бизнесом в Башкирии

Супруги бойцов СВО из Башкирии улучшили предпринимательские навыки и завершили курс психологической поддержки по программе «СВОй Женский Бизнес», сообщает региональное правительство во вторник, 18 февраля.

Всего курсы закончили 50 жен участников спецоперации. Они включали 168 часов уроков по ведению бизнеса, преподавателями в которых послужили 13 экспертов. Также женщины прошли 100 часов индивидуальных консультаций с психологами.

Бойцам СВО дали скидку 90% в Башкирии
Узнать подробнее

Финалистками проекта стали десять женщин с самыми лучшими предпринимательскими идеями. Первое место заняла Айгуль Сафиуллина из Агидели с проектом по производству одежды.

Ранее Mkset писал, что боец специальной военной операции с позывным «Башкир» получил награду из рук руководителя региона Радия Хабирова. Вручение прошло прямо во время оперативного совещания регионального кабмина.

Читайте также:
Мобилизованный учитель погиб на СВОСтарлей из Башкирии штурмует опорники ВСУИнвалид Бахмута женился в Уфе
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Радий Хабиров#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#СВО#Специальная военная операция#Белебей#Мелеуз#Янаул#Психологическая поддержка#Женский бизнес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика