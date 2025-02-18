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Posted 18 февраля, 17:57

Published 18 февраля, 17:57

Modified 18 февраля, 18:24

Updated 18 февраля, 18:24

Обвал грунта произошёл в Уфе

Земля уходит из-под межвузовского кампуса Уфы

18 февраля 2025, 17:57
Фото: vk.com/kampusufa.

Обвал грунта произошёл в Уфе

В столице Башкирии у строящегося объекта произошёл обвал грунта, сообщают очевидцы во вторник, 18 февраля.

Инцидент случился на улице Тукаева. С обвалом грунта столкнулся частный сектор. К счастью, ни люди, ни постройки пока не пострадали. Местные жители связывают случившееся со строительством гордости башкирских властей — межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.

— Стены и посуда теперь дрожат. Шумно и ночью и днем — идет стройка — цитирует местную жительницу портал UTV.

Между тем в мэрии города, как пишут СМИ, опасения горожан считают беспочвенными. Более того, администрация Уфы и вовсе отрицает факт провала земли. Местные жители же в подтверждение своих слов публикуют в соцсетях кадры с места происшествия и заявляют, что до заборов их участков остались считанные метры.

Видео: vk.com/kampusufa.

Так или иначе, просьбу людей расселить их дома выполнять никто не собирается. По данным местных СМИ, мэрия отмахнулась тем, что указала на «идущее строго по плану» строительство кампуса, а также указала на удовлетворительное состояние домов, не требующее расселения.

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Ранее Mkset сообщал о том, что на уфимском вокзале иномарка провалилась под асфальт.

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