Земля уходит из-под межвузовского кампуса Уфы

Между тем в мэрии города, как пишут СМИ, опасения горожан считают беспочвенными. Более того, администрация Уфы и вовсе отрицает факт провала земли. Местные жители же в подтверждение своих слов публикуют в соцсетях кадры с места происшествия и заявляют, что до заборов их участков остались считанные метры.