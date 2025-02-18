Земля уходит из-под межвузовского кампуса Уфы

Posted 18 февраля, 17:57
Published 18 февраля, 17:57
Modified 18 февраля, 18:24
Updated 18 февраля, 18:24
Инцидент случился на улице Тукаева. С обвалом грунта столкнулся частный сектор. К счастью, ни люди, ни постройки пока не пострадали. Местные жители связывают случившееся со строительством гордости башкирских властей — межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.
— Стены и посуда теперь дрожат. Шумно и ночью и днем — идет стройка — цитирует местную жительницу портал UTV.
Между тем в мэрии города, как пишут СМИ, опасения горожан считают беспочвенными. Более того, администрация Уфы и вовсе отрицает факт провала земли. Местные жители же в подтверждение своих слов публикуют в соцсетях кадры с места происшествия и заявляют, что до заборов их участков остались считанные метры.
Так или иначе, просьбу людей расселить их дома выполнять никто не собирается. По данным местных СМИ, мэрия отмахнулась тем, что указала на «идущее строго по плану» строительство кампуса, а также указала на удовлетворительное состояние домов, не требующее расселения.