Зеленая вода потечет в дома Башкирии

Posted 18 февраля, 06:24
Published 18 февраля, 06:24
Modified 18 февраля, 10:12
Updated 18 февраля, 10:12
Проверка начнётся 1 марта и продлится два месяца. С помощью добавления красителя можно будет увидеть, где в коммуникациях имеются протечки и нужен срочный ремонт коммуникаций.
Указанный краситель носит название «Уранин А». Утверждается, что он безопасен для людей и природы. Его зачастую используют в косметических средствах. При этом зелёную воду лучше всё равно не пить.
Отмечено, что зелёная вода будет поступать не в краны, а в батареи, но если вы всё-таки увидите, что она пошла из крана или заметите яркие утечки на улице, то позвоните по номерам: 20-52-84 или +7-917-42-06-431.
Ранее сообщалось о том, вредно ли пить воду во время употребления пищи.