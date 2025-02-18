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Posted 18 февраля, 06:24

Published 18 февраля, 06:24

Modified 18 февраля, 10:12

Updated 18 февраля, 10:12

Вода в Башкирии станет зелёной

Зеленая вода потечет в дома Башкирии

18 февраля 2025, 06:24
Фото: 1MI.

Вода в Башкирии станет зелёной

Герметичность тепловых сетей проверят в Стерлитамаке, используя ярко-зелёный краситель, сообщает администрация башкирского города во вторник, 18 февраля.

Проверка начнётся 1 марта и продлится два месяца. С помощью добавления красителя можно будет увидеть, где в коммуникациях имеются протечки и нужен срочный ремонт коммуникаций.

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Указанный краситель носит название «Уранин А». Утверждается, что он безопасен для людей и природы. Его зачастую используют в косметических средствах. При этом зелёную воду лучше всё равно не пить.

Отмечено, что зелёная вода будет поступать не в краны, а в батареи, но если вы всё-таки увидите, что она пошла из крана или заметите яркие утечки на улице, то позвоните по номерам: 20-52-84 или +7-917-42-06-431.

Ранее сообщалось о том, вредно ли пить воду во время употребления пищи.

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