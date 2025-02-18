Восемь тел нашли в лесах Башкирии

Posted 18 февраля, 12:12
Published 18 февраля, 12:12
Modified 18 февраля, 12:16
Updated 18 февраля, 12:16
Двое уфимцев и житель Чишминского района устроили стрельбу по животным в госзаказнике «Бижбулякский». Они приехали туда вечером в конце января прошлого года. Используя прибор ночного видения, они застрелили восемь кабанов, нанеся ущерб природе в ₽1,5 млн.
Суд признал браконьеров виновными. Мужчины получили по три года условно с испытательным сроком. .
Изъятые у любителей пострелять охотничьи ружья и прибор ночного видения переданы в Росгвардию.
По данным региональной прокуратуры, из вышеуказанного ущерба браконьеры возместили лишь ₽240 тысяч. Остальную сумму планируется также взыскать.
Ранее сообщалось о погибшем на железных дорогах Башкирии лосе.