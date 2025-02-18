Восемь тел нашли в лесах Башкирии

Двое уфимцев и житель Чишминского района устроили стрельбу по животным в госзаказнике «Бижбулякский». Они приехали туда вечером в конце января прошлого года. Используя прибор ночного видения, они застрелили восемь кабанов, нанеся ущерб природе в ₽1,5 млн.