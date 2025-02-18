mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 12:12

Published 18 февраля, 12:12

Modified 18 февраля, 12:16

Updated 18 февраля, 12:16

Уфимцы настреляли кабанов на ₽1,5 млн

Восемь тел нашли в лесах Башкирии

18 февраля 2025, 12:12
Фото: 1MI.

Уфимцы настреляли кабанов на ₽1,5 млн

Трое жителей Башкирии осуждены за браконьерство, сообщает региональное Минэкологии.

Двое уфимцев и житель Чишминского района устроили стрельбу по животным в госзаказнике «Бижбулякский». Они приехали туда вечером в конце января прошлого года. Используя прибор ночного видения, они застрелили восемь кабанов, нанеся ущерб природе в ₽1,5 млн.

Браконьеры истребляют символ Уфы
Узнать подробнее

Суд признал браконьеров виновными. Мужчины получили по три года условно с испытательным сроком. .

Изъятые у любителей пострелять охотничьи ружья и прибор ночного видения переданы в Росгвардию.

По данным региональной прокуратуры, из вышеуказанного ущерба браконьеры возместили лишь ₽240 тысяч. Остальную сумму планируется также взыскать.

Ранее сообщалось о погибшем на железных дорогах Башкирии лосе.

Читайте также:
Иностранцы избили росгвардейца возле ночного клуба в УфеЦену жизни и смерти назвали в БашкирииБраконьеры истребляют символ Уфы
#Дмитрий Саламатин#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Браконьерство#Башкортостан#Росгвардия#Благовещенск#Сибай#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кабаны#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Минэкологии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика