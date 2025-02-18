Весна отменяется: сибирские морозы пробрались в Башкирию

Прогноз погоды на завтра, 19 февраля, в Башкирии указывает на то, что в регион пришли настоящие крепкие сибирские морозы. Так, будущей ночью на территории Республики Башкортостан ожидается падение температуры воздуха до отметки в -33°С. Пока это самая минимальная температура, которую синоптики прогнозировали в регионе с начала зимы 2024/2025.