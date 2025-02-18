Весна отменяется: сибирские морозы пробрались в Башкирию

Posted 18 февраля, 08:41
Published 18 февраля, 08:41
Modified 18 февраля, 08:43
Updated 18 февраля, 08:43
Прогноз погоды на завтра, 19 февраля, в Башкирии указывает на то, что в регион пришли настоящие крепкие сибирские морозы. Так, будущей ночью на территории Республики Башкортостан ожидается падение температуры воздуха до отметки в -33°С. Пока это самая минимальная температура, которую синоптики прогнозировали в регионе с начала зимы 2024/2025.
Погода в Уфе завтра будет не менее студёной. Так, ночью в столице Башкирии ожидается -22°С… -24°С, на окраинах города — до -27°С. Днём в среду, 19 февраля, в Уфе потеплеет до -12°С…-14°С. Погода ожидается облачная — без солнца, снега и сильного ветра. Скорость его порывов едва ли превысит 7 м/с.
Напомним, ранее Mkset сообщал о возможности отмены уроков из-за морозов в Уфе и других городах Башкирии.