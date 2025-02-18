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Posted 18 февраля, 08:41

Published 18 февраля, 08:41

Modified 18 февраля, 08:43

Updated 18 февраля, 08:43

В Башкирии ожидают до -33°С

Весна отменяется: сибирские морозы пробрались в Башкирию

18 февраля 2025, 08:41
Фото: mkset.ru.

В Башкирии ожидают до -33°С

Прогноз погоды на завтра, 19 февраля, не сулит жителям Башкирии и Уфы комфортного дня, сообщает Башгидромет.

Прогноз погоды на завтра, 19 февраля, в Башкирии указывает на то, что в регион пришли настоящие крепкие сибирские морозы. Так, будущей ночью на территории Республики Башкортостан ожидается падение температуры воздуха до отметки в -33°С. Пока это самая минимальная температура, которую синоптики прогнозировали в регионе с начала зимы 2024/2025.

Погода в Уфе завтра будет не менее студёной. Так, ночью в столице Башкирии ожидается -22°С… -24°С, на окраинах города — до -27°С. Днём в среду, 19 февраля, в Уфе потеплеет до -12°С…-14°С. Погода ожидается облачная — без солнца, снега и сильного ветра. Скорость его порывов едва ли превысит 7 м/с.

В Башкирии отменяют уроки из-за непогоды
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Напомним, ранее Mkset сообщал о возможности отмены уроков из-за морозов в Уфе и других городах Башкирии.

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