Вам поможет выездной менеджер: в Сбере рассказали, как сэкономить время

Posted 18 февраля, 08:02
Published 18 февраля, 08:02
Modified 18 февраля, 08:04
Updated 18 февраля, 08:04
Вместе с тем, такие услуги как, например, получение кредитной или дебетовой карты, раньше были доступны только в отделениях Сбера. Чтобы сделать процесс проще и удобнее, в Сбере на протяжении нескольких лет работает сервис по выездному обслуживанию клиентов.
Сегодня мы расскажем, как можно сэкономить своё время и решить большинство банковских вопросов, не выходя из дома или не покидая рабочее место, и при этом не посещая отделение Сбера.
Во-первых, сервисом «Выездной менеджер» могут воспользоваться как действующие, так и потенциальные клиенты банка. Для этого достаточно оставить онлайн-заявку на официальном сайте Сбербанка, и сотрудник банка приедет в удобное время по любому адресу в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске или Октябрьском.
Во-вторых, сотрудник банка не только привезет карту, но и поможет в оформлении кредита или ипотеки, проконсультирует по вопросам страхования и вступления в программу долгосрочных сбережений. Не нужно будет вникать в сложные условия предлагаемых услуг — менеджер банка расскажет обо всем простым языком и покажет, как пользоваться услугами.
В-третьих, Сбер предлагает своим клиентам возможность оформления не только кредитных или моментальных дебетовых карт, которые будут доставлены в день обращения, но и именных СберКарт. Срок изготовления — от 3 дней, доставка в удобное для клиента время.
В-четверых, менеджеры выездного сервиса могут привезти бесплатную детскую СберКарту с дизайном от известного блогера Влада А4. Заказать ее можно для детей в возрасте от 6 до 13 лет, а изготовление займет от 1 до 3 рабочих дней. Кроме того, в течение ограниченного времени у клиентов банка есть возможность оставить заявку на получение детской СберКарты в лимитированном золотом дизайне.
— Мы ценим время своих клиентов, предлагая различные способы обслуживания — от оплаты услуг в мобильном приложении до оформления продуктов компаний-партнеров банка непосредственно в отделении Сбера. Однако не всегда есть возможность лично посетить офис с целью решения финансовых вопросов. И здесь на помощь приходит «выездной менеджер» — сервис банка, который помогает не только сэкономить время, но и деньги, ведь нет необходимости ехать в отделение Сбера — время и место встречи выбираются клиентом самостоятельно. Отмечу, что в рамках данной услуги доступны не только классические банковские продукты, но и подключение различных нефинансовых сервисов, а оформление продуктов проходит с соблюдением всех требований безопасности, ведь клиент лично подтверждает все действия менеджера. И, конечно же, данный сервис предоставляется для всех клиентов абсолютно бесплатно, — прокомментировал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.