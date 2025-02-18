Вам поможет выездной менеджер: в Сбере рассказали, как сэкономить время

В-четверых, менеджеры выездного сервиса могут привезти бесплатную детскую СберКарту с дизайном от известного блогера Влада А4. Заказать ее можно для детей в возрасте от 6 до 13 лет, а изготовление займет от 1 до 3 рабочих дней. Кроме того, в течение ограниченного времени у клиентов банка есть возможность оставить заявку на получение детской СберКарты в лимитированном золотом дизайне.