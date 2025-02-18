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Posted 18 февраля, 09:27

Published 18 февраля, 09:27

Modified 18 февраля, 09:53

Updated 18 февраля, 09:53

Рысь попалась в фотоловушку в Башкирии

Вальяжная красотка разгуливает по снегам Башкирии

18 февраля 2025, 09:27
Фото: 1MI.

Рысь попалась в фотоловушку в Башкирии

Сюжет
Экология
Ночная прогулка рыси по снегам попала в фотоловушку, установленную в национальном парке «Башкирия», сообщает организация во вторник, 18 февраля.

На кадрах видно, как животное идёт по своим делам, при этом наступая задними лапами в следы от передних. Все кошки — от миниатюрных домашних до огромных диких — всегда ходят так аккуратно, след в след.

Видео: Национальный парк «Башкирия».

Специалисты отмечают, что рысь может пройти около 30 километров в сутки, если голодна и ищет пищу. Конкретная особь не выходит за пределы национального парка.

— След в след ступает, энергию экономит и шума меньше. Наверное, — написал Андрей К.
— Какая красивая, — пишет Юля Т.

Ранее Mkset писал о своеобразном концерте, который устроили волки в уфимском парке Лесоводов.

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