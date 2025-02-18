Вальяжная красотка разгуливает по снегам Башкирии

Posted 18 февраля, 09:27
Published 18 февраля, 09:27
Modified 18 февраля, 09:53
Updated 18 февраля, 09:53
На кадрах видно, как животное идёт по своим делам, при этом наступая задними лапами в следы от передних. Все кошки — от миниатюрных домашних до огромных диких — всегда ходят так аккуратно, след в след.
Специалисты отмечают, что рысь может пройти около 30 километров в сутки, если голодна и ищет пищу. Конкретная особь не выходит за пределы национального парка.
— След в след ступает, энергию экономит и шума меньше. Наверное, — написал Андрей К.
— Какая красивая, — пишет Юля Т.
Ранее Mkset писал о своеобразном концерте, который устроили волки в уфимском парке Лесоводов.