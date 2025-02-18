В Уфе начали производить нефтяные битумы нового поколения

Производство новых дорожных битумов запущено на уфимских заводах «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» (входят в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти»). Для определения физико-химических показателей новой марки битума лаборатории уфимских НПЗ дополнительно оснастили высокотехнологичным аналитическим оборудованием, в том числе российского производства. С его помощью можно определить показатели качества исходного и искусственно состаренного битума — как он себя поведет через 10 лет. Так, в отличие от «классического» вяжущего битума, новый химический состав битумов PG позволяет заранее и с высокой точностью прогнозировать поведение продукта в асфальтобетоне при пониженных и повышенных температурах. Следовательно, и дорожные службы могут выбрать наиболее подходящий битум для строительства, реконструкции или ремонта дороги в конкретном районе определенной климатической зоны.