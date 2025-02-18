В Уфе начали производить нефтяные битумы нового поколения

Posted 18 февраля, 12:00
Published 18 февраля, 12:00
Modified 18 февраля, 12:02
Updated 18 февраля, 12:02
Битумы марки PG используются для строительства автодорог с передовыми составами асфальтобетонных смесей с высокой эксплуатационной надежностью (64 и -28 — максимальная и минимальная температуры эксплуатации соответственно). Такое дорожное полотно способно выдерживать повышенные транспортные нагрузки и имеет расширенный температурный диапазон эксплуатации, что крайне актуально для регионов России с большими перепадами суточных температур.
Производство новых дорожных битумов запущено на уфимских заводах «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» (входят в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти»). Для определения физико-химических показателей новой марки битума лаборатории уфимских НПЗ дополнительно оснастили высокотехнологичным аналитическим оборудованием, в том числе российского производства. С его помощью можно определить показатели качества исходного и искусственно состаренного битума — как он себя поведет через 10 лет. Так, в отличие от «классического» вяжущего битума, новый химический состав битумов PG позволяет заранее и с высокой точностью прогнозировать поведение продукта в асфальтобетоне при пониженных и повышенных температурах. Следовательно, и дорожные службы могут выбрать наиболее подходящий битум для строительства, реконструкции или ремонта дороги в конкретном районе определенной климатической зоны.
Предполагается, что новые марки битума увеличат срок эксплуатации дорог до 12 лет, уменьшат затраты на ремонтные работы и повысят безопасность дорожного движения. Работы по внедрению новой технологии проведены совместно со специалистами корпоративного научно-исследовательского института в Уфе.