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Posted 18 февраля, 06:38

Published 18 февраля, 06:38

Modified 18 февраля, 10:01

Updated 18 февраля, 10:01

В Уфе на крипту зарабатывают наркотиками

В Уфе на крипту зарабатывают наркотиками

18 февраля 2025, 06:38
Фото: 1MI.
Уфимский наркокурьер попытался отмыть грязные деньги через криптовалюту, но попал под прицел правоохранителей, сообщает во вторник, 18 февраля, прокуратура РБ.

Современные технологии добрались и до наркобизнеса. Житель Уфы решил, что криптовалюта — отличный способ скрыть доходы от продажи наркотиков. По данным следствия, с января по август 2024 года уфимец работал курьером в интернет-магазине по продаже наркотиков. Он получал координаты оптовых партий запрещенных к свободному обороту веществ через мессенджер и забирал их в лесу под Уфой, в районе села Русский Юрмаш. Затем он распространял наркотики в Уфе и Благовещенском районе, делая «закладки» в тайных местах.

За свою «работу» наркокурьер получал оплату в криптовалюте. Общая сумма вознаграждения составила более ₽100`000. Но вместо того, чтобы просто тратить эти деньги, он решил их «отбелить». Злоумышленник конвертировал криптовалюту в обычные деньги и переводил их на свои банковские счета.

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Правоохранительные органы раскрыли преступную схему. Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уфимского курьера. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Благовещенский районный суд для рассмотрения по существу.

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Как ранее сообщал Mkset, отец и сын из Башкирии отправились в тюрьму на 12 и 16 лет за незаконный оборот наркотиков.

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