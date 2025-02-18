В Уфе на крипту зарабатывают наркотиками

Современные технологии добрались и до наркобизнеса. Житель Уфы решил, что криптовалюта — отличный способ скрыть доходы от продажи наркотиков. По данным следствия, с января по август 2024 года уфимец работал курьером в интернет-магазине по продаже наркотиков. Он получал координаты оптовых партий запрещенных к свободному обороту веществ через мессенджер и забирал их в лесу под Уфой, в районе села Русский Юрмаш. Затем он распространял наркотики в Уфе и Благовещенском районе, делая «закладки» в тайных местах.