В Уфе на крипту зарабатывают наркотиками

Posted 18 февраля, 06:38
Published 18 февраля, 06:38
Modified 18 февраля, 10:01
Updated 18 февраля, 10:01
Современные технологии добрались и до наркобизнеса. Житель Уфы решил, что криптовалюта — отличный способ скрыть доходы от продажи наркотиков. По данным следствия, с января по август 2024 года уфимец работал курьером в интернет-магазине по продаже наркотиков. Он получал координаты оптовых партий запрещенных к свободному обороту веществ через мессенджер и забирал их в лесу под Уфой, в районе села Русский Юрмаш. Затем он распространял наркотики в Уфе и Благовещенском районе, делая «закладки» в тайных местах.
За свою «работу» наркокурьер получал оплату в криптовалюте. Общая сумма вознаграждения составила более ₽100`000. Но вместо того, чтобы просто тратить эти деньги, он решил их «отбелить». Злоумышленник конвертировал криптовалюту в обычные деньги и переводил их на свои банковские счета.
Правоохранительные органы раскрыли преступную схему. Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уфимского курьера. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Благовещенский районный суд для рассмотрения по существу.
Как ранее сообщал Mkset, отец и сын из Башкирии отправились в тюрьму на 12 и 16 лет за незаконный оборот наркотиков.