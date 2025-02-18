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Posted 18 февраля, 06:59

Published 18 февраля, 06:59

Modified 18 февраля, 09:54

Updated 18 февраля, 09:54

Бывшие казармы XIX века в Уфе оказались в огне

В центре Уфы загорелись казармы

18 февраля 2025, 06:59
Фото: Администрация Ленинского района Уфы.

Бывшие казармы XIX века в Уфе оказались в огне

В здании № 55/2 по улице Карла Маркса в столице Республики Башкортостан произошёл пожар, сообщает глава Ленинского района Олег Котов во вторник, 18 февраля.

Пожар с сильным задымлением произошёл сегодня утром на первом этаже здания, где сейчас располагается спортивный клуб «Кобра». Никто из людей в огне не пострадал.

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Отметим, что здание №55/2 по Карла Маркса является бывшими казармами внутренней стражи, которые были построены в первой трети позапрошлого столетия. Они были созданы в стиле позднего классицизма, а в 1994 году казармы признали памятником архитектуры. Однако, не смотря на это признание, здание находится в печальном состоянии. Облупленная снаружи штукатурка — это только часть проблем.

Ранее Mkset об автобусе, который загорелся прямо на ходу в Республике Башкортостан.

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