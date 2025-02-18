В центре Уфы загорелись казармы

Отметим, что здание №55/2 по Карла Маркса является бывшими казармами внутренней стражи, которые были построены в первой трети позапрошлого столетия. Они были созданы в стиле позднего классицизма, а в 1994 году казармы признали памятником архитектуры. Однако, не смотря на это признание, здание находится в печальном состоянии. Облупленная снаружи штукатурка — это только часть проблем.