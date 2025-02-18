В центре Уфы загорелись казармы

Posted 18 февраля, 06:59
Published 18 февраля, 06:59
Modified 18 февраля, 09:54
Updated 18 февраля, 09:54
Пожар с сильным задымлением произошёл сегодня утром на первом этаже здания, где сейчас располагается спортивный клуб «Кобра». Никто из людей в огне не пострадал.
Отметим, что здание №55/2 по Карла Маркса является бывшими казармами внутренней стражи, которые были построены в первой трети позапрошлого столетия. Они были созданы в стиле позднего классицизма, а в 1994 году казармы признали памятником архитектуры. Однако, не смотря на это признание, здание находится в печальном состоянии. Облупленная снаружи штукатурка — это только часть проблем.
Ранее Mkset об автобусе, который загорелся прямо на ходу в Республике Башкортостан.