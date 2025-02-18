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Posted 18 февраля, 11:56

Published 18 февраля, 11:56

Modified 18 февраля, 12:16

Updated 18 февраля, 12:16

У нападающего ХК «Салават Юлаев» родилась дочка

В «Салавате Юлаеве» необычное пополнение

18 февраля 2025, 11:56
Фото: 1MI.

У нападающего ХК «Салават Юлаев» родилась дочка

У нападающего уфимского ХК «Салават Юлаев» Глеба Кузьмина родился ребёнок, сообщает Telegram-канал «юлаевцев» во вторник, 18 февраля.

В семье одного из форвардов «Салавата» и его жены Кристины родилась дочка. Судя по карточке принимавшей пополнение частной клиники, вес девочки составил 3 кг 630 грамм, а рост — 54 сантиметра.

Фото: Телеграм-канал ХК «Салават Юлаев». На фото Глеб Кузьмин

Клуб и болельщики поздравляют хоккеиста с пополнением в семье.

— Здоровья малышке и маме. Спокойных животиков, зубиков и прочих малышовых радостей, — пишет в комментариях пользовательница с именем Ева.

Отметим, что стандартные роды без дополнительных услуг и прочего сервиса в указанной клинике в Уфе стоят почти ₽140`000.

Ранее сообщалось, что 19 февраля «Салават» сразится в Уфе с тольяттинской «Ладой».

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