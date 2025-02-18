В «Салавате Юлаеве» необычное пополнение

Posted 18 февраля, 11:56
Published 18 февраля, 11:56
Modified 18 февраля, 12:16
Updated 18 февраля, 12:16
В семье одного из форвардов «Салавата» и его жены Кристины родилась дочка. Судя по карточке принимавшей пополнение частной клиники, вес девочки составил 3 кг 630 грамм, а рост — 54 сантиметра.
Клуб и болельщики поздравляют хоккеиста с пополнением в семье.
— Здоровья малышке и маме. Спокойных животиков, зубиков и прочих малышовых радостей, — пишет в комментариях пользовательница с именем Ева.
Отметим, что стандартные роды без дополнительных услуг и прочего сервиса в указанной клинике в Уфе стоят почти ₽140`000.
Ранее сообщалось, что 19 февраля «Салават» сразится в Уфе с тольяттинской «Ладой».