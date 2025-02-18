В горящем автобусе оказалось 70 человек

Posted 18 февраля, 14:31
Published 18 февраля, 14:31
Modified 18 февраля, 18:00
Updated 18 февраля, 18:00
Напомним, несчастный случай произошёл утром того же дня. На улице Первомайской в Салавате вспыхнул пассажирский «НефАЗ», в котором находились около 70 человек. Обошлось, к счастью, без пострадавших. Все пассажиры и водитель успели покинуть транспортное средство. Спасатели вскоре потушили пламя. Как выяснилось, огонь охватил моторный отсек автобуса.
Правоохранительные органы проверяют наличие состава преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В худшем случае она предполагает два года колонии.
Свою проверку по инциденту с общественным транспортом инициировала и прокуратура Республики Башкортостан.