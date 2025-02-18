В горящем автобусе оказалось 70 человек

Напомним, несчастный случай произошёл утром того же дня. На улице Первомайской в Салавате вспыхнул пассажирский «НефАЗ», в котором находились около 70 человек. Обошлось, к счастью, без пострадавших. Все пассажиры и водитель успели покинуть транспортное средство. Спасатели вскоре потушили пламя. Как выяснилось, огонь охватил моторный отсек автобуса.