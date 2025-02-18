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Posted 18 февраля, 14:31

Published 18 февраля, 14:31

Modified 18 февраля, 18:00

Updated 18 февраля, 18:00

«Башавтотранс» может оказаться в центре уголовного дела

В горящем автобусе оказалось 70 человек

18 февраля 2025, 14:31
Фото: МЧС.

«Башавтотранс» может оказаться в центре уголовного дела

Следователи начали проверку после инцидента с возгоранием автобуса в Салавате, отчиталось ведомство во вторник, 18 февраля.

Напомним, несчастный случай произошёл утром того же дня. На улице Первомайской в Салавате вспыхнул пассажирский «НефАЗ», в котором находились около 70 человек. Обошлось, к счастью, без пострадавших. Все пассажиры и водитель успели покинуть транспортное средство. Спасатели вскоре потушили пламя. Как выяснилось, огонь охватил моторный отсек автобуса.

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Правоохранительные органы проверяют наличие состава преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В худшем случае она предполагает два года колонии.

Свою проверку по инциденту с общественным транспортом инициировала и прокуратура Республики Башкортостан.

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